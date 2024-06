Il mare più bello d’Italia si trova in Campania: un paradiso della nostra terra al primo posto

Sono 21 i Comuni turistici e 12 le località lacustri premiate oggi a Roma in occasione della presentazione della guida Il Mare più Bello d’Italia 2024, curata da Legambiente e dal Touring Club Italiano, che vede primeggiare una perla della Campania: a conquistare il primo posto della classifica dei luoghi balneari più belli della nazione è Pollica con le frazioni Acciaroli e Pioppi.

Il mare più bello d’Italia 2024, vince la Campania con Pollica

La guida raccoglie informazioni turistiche e caratteristiche ambientali dei comuni a Cinque Vele, passando in rassegna le migliori località italiane dove poter godere di acque cristalline e bellezze paesaggistiche in nome della sostenibilità e della biodiversità. A guidare la classifica, posizionandosi al primo posto della Top 5 2024, è Pollica con Acciaroli e Pioppi, veri e propri paradisi marini situati nel Cilento, in provincia di Salerno.

Al secondo e terzo posto, invece, si piazzano Nardò (in provincia di Lecce) nel comprensorio pugliese dell’Alto Salento Ionico e Baunei (in provincia di Nuoro) sulla costa orientale sarda. Quarta posizione per Domus De Maria sul Litorale di Chia, in Sardegna, e quinta per Castiglione della Pescaia, nel comprensorio della Maremma Toscana.

A livello regionale a dominare la classifica, con il numero maggiore di Comuni premiati con le Cinque Vele, è la Sardegna, seguita dalla Toscana e dalla Campania che, con le sue 20 Bandiere Blu, riesce comunque a conquistare ancora una volta il podio con le sue meraviglie: a Pollica si affiancano, infatti, San Giovanni a Piro, Castellabate e San Mauro Cilento. Tre comuni per la Puglia e una bandiera per la Liguria e la Basilicata.

“Dal 2000 dedichiamo una guida al mare più bello d’Italia, una mappatura geografica che fotografa le eccezionali ricchezze dei mari e dei laghi italiani e segnala le buone pratiche ambientali, amministrative, turistiche che contribuiscono a conservarle e a farle conoscere. Un itinerario che stimola la nostra capacità di sognare ma anche, anzi soprattutto, un vaglio rigoroso dello stato di salute dei nostri mari e dell’adeguatezza delle politiche ambientali” – ha affermato Giulio Lattanzi, direttore generale del Touring Club Italiano.

“Alle descrizioni dei luoghi e delle spiagge si accompagnano consigli su gite culturali e attività nella natura, indicazioni su eventi autentici a cui partecipare e sapori di cui fare esperienza. E, novità di questa edizione, in collaborazione con Hsa Italia abbiamo indicato le strutture diving che propongono attività per persone con disabilità”.