È napoletana la meta estiva più bella d’Italia, turisti incantati: batte Porto Cervo e Portofino

Anche l’estate 2024 incorona le meraviglie della Campania e, in particolare, le perle del Golfo di Napoli: a posizionarsi in testa al report The Next, che incrocia i dati di Global Blue e Lybra Tech per individuare le mete preferite dai turisti internazionali, è l’isola di Capri.

Estate 2024, mete preferite dai turisti: vince Capri

Global Blue, società leader nel Tax Free Shooping, e Lybra Tech, azienda che sviluppa soluzioni tecnologiche basate sui big data per destinazioni turistiche, aziende ed hotel, hanno individuato le località più attrattive a livello turistico all’interno del periodico report The Next.

“Dai risultati è emerso il ruolo prevalente che Capri continua a mantenere come meta balneare. La località campana, infatti, registra la più elevata domanda turistica futura, con una permanenza media di 4 giorni. Si tratta di una destinazione senza tempo, che non sconta fluttuazioni stagionali: la ricerca di soggiorno rimane alta anche a settembre” – si legge nella nota diffusa da Lybra.

L’analisi rileva che la principale mole di turisti presenti sull’isola partenopea proviene dal continente americano. Seguono gli arabi e i visitatori in arrivo dal Sud-Est Asiatico. Al secondo posto per domanda turistica si piazza Portofino, con una permanenza media di circa quattro giorni. Chiude il podio Porto Cervo, con una permanenza media di almeno 5 giorni. Quarto posto per Forte dei Marmi e quinto per Taormina.

Intanto sono già diversi i turisti e le celebrità che stanno prendendo d’assalto non solo l’isola caprese ma anche altre località da sogno della costa campana. Basti pensare a Jennifer Lopez che si è concessa un piacevole soggiorno tra la costiera sorrentina ed amalfitana, località scelta anche da Buddy Valastro, meglio conosciuto come “il boss delle torte”. Anche il bomber del Manchester City, Erling Haaland si è concesso piacevoli momenti di relax tra Capri e Massa Lubrense.