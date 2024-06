“Grazie d’esistere”, Renato Zero pazzo di Napoli: ora è una statuina del presepe napoletano

Ha incantato la platea del Plebiscito ed espresso parole d’amore per Napoli che ha voluto ricambiare questo enorme affetto alla maniera partenopea: Renato Zero ora è una statuina del presepe, sapientemente realizzata dalle mani del maestro artigiano di San Gregorio Armeno, Genny Di Virgilio.

Renato Zero innamorato di Napoli: ora è sul presepe

E’ stato lo stesso Di Virgilio a diffondere sui suoi canali social gli scatti dell’emozionante momento della consegna della statuina a Renato Zero. “Una grande emozione mi è stata regalata da lui, il grande Renato Zero” – ha scritto il maestro artigiano condividendo con i suoi follower l’incontro intercorso con l’artista.

Insieme hanno aperto la scatola contenente l’opera che ha lasciato letteralmente a bocca aperta il celebre cantautore italiano. Soltanto pochi giorni prima, Di Virgilio aveva omaggiato con lo stesso dono il frontman dei Negramaro, Giuliano Sangiorgi, anche lui giunto in città in occasione del suo concerto.

Un affetto ricambiato da entrambi gli artisti che hanno dichiarato più volte il loro amore per Napoli. Proprio Renato Zero, infatti, direttamente dal palco di piazza del Plebiscito, nel corso del suo live, aveva sottolineato: “Amare i napoletani non è difficile. Siete i primi della lista in questo Paese ad offrire i vostri servizi. L’arte di arrangiarsi la avete inventata voi“.

“Avete subito la pressione di un Nord Italia soddisfatto, appagato, in tutto e per tutto, ma che non ha il vostro sole, il vostro Vesuvio, il vostro cuore. Questa città è diventata un esempio per il paese. Questa vostra ostinazione porta la vostra firma, il vostro entusiasmo, la vostra onestà, alle prese con un’Italia che si governa fino a Firenze in maniera molto austera, ma il tempo ci darà ragione. Nel Mezzogiorno d’Italia siamo l’ultima ruota del carro. Sappiate che vi porto nel cuore dovunque. Quando penso al nostro paese mi viene in mente sempre Napoli. Grazie di esistere“.