“Cerco compagna per stare insieme tutta la vita”: il toccante cartello di un uomo in Campania

Ha commosso gli ascoltatori di Radio Marte la storia di un anziano di Santa Maria Capua Vetere, in provincia di Caserta, che ha affisso un cartello per le vie della città per trovare una compagna che possa condividere con lui il resto della sua vita.

“Cerco compagna”: il toccante cartello a Santa Maria Capua Vetere

“Cerco compagna, da 55 a 68 anni, trattata come moglie e insieme tutta la vita. Sono pensionato. Con serietà massima assoluta chiamami, grazie di cuore. Questo cuore è mio, chiamami e sarà tuo“ – si legge nel manifesto dell’uomo che pare abbia circa 71/72 anni.

Raggiunto dai microfoni di Radio Marte, intervistato dal conduttore Gianni Simioli che ha diffuso la storia sui suoi canali social, l’uomo ha raccontato: “Io sono stato sposato, adesso sono vedovo e sto in pensione. Non ho avuto figli perché mia moglie poco dopo il matrimonio è stata operata all’utero. Però siamo stati insieme felici e contenti lo stesso”.

“Adesso sono rimasto vedovo, sto in pensione e mi farebbe piacere una compagnia. Non per passatempo ma per aiutarsi l’uno con l’altra. Quando si sta poco bene, ad esempio, si va dal medico, in farmacia, ci porto la colazione a letto, ci misuro la pressione, la febbre. Si va a fare una passeggiata, si vive una vita insieme così si vive meglio e più a lungo. Io vorrei una donna ‘casareccia’ per farle compagnia il resto della vita”.

L’ideale, per lui, sarebbe una compagna pensionata così da poter trascorrere la maggior parte del tempo in coppia: “Unione vuol dire stare uniti, se io sto in pensione e lei va ancora a lavoro io sto solo lo stesso. Invece se sta anche lei in pensione si va a fare la spesa insieme, si cucina insieme, si fanno le pulizie in casa insieme. Io frequento anche scuole di ballo, palestre teatri”.

Un racconto toccante e quasi commovente al giorno d’oggi, nell’era digitale: alla vecchia maniera, con un foglio di carta scritto a mano e non via social, l’uomo ha fatto girare il suo appello e, al contrario di tante persone che oggi tendono ad isolarsi con il proprio smartphone pur trovandosi in compagnia, lui cerca una persona da poter vivere a pieno, in ogni attimo della vita quotidiana.