Napoli continua a confermarsi come una delle mete preferite dai turisti di tutto il mondo: a confermarlo, anche quest’anno, sono i dati comunicati dall’assessora al Turismo e alle Attività Produttive, Teresa Armato, che segnano una crescita del turismo nautico di fascia alta e quello intercontinentale.

Napoli regina dell’estate: previsto record di turisti per l’estate 2024

“Napoli e il suo Golfo si presentano, anche questa estate, come una delle mete più ambite del turismo nautico e, in particolare, del segmento di fascia alta. È la riprova del salto di qualità che ha fatto l’immagine di Napoli nel suo complesso. E mentre prima Napoli era considerata prevalentemente meta di passaggio, oggi attrae sempre più turisti che si fermano per alcuni giorni” – ha dichiarato l’assessora Armato, analizzando i dati dello scorso anno e quelli tendenziali del 2024.

Proprio nel 2023, infatti, il Golfo di Napoli ha rappresentato la destinazione principale di quelle che vengono classificate come navi da diporto, con uno scafo di lunghezza superiore ai 24 metri, superando anche la Costa Smeralda e la Liguria. Quest’anno le perle partenopee potrebbero addirittura superare quel dato, non è un caso che diverse celebrità già con l’avvio della primavera hanno scelto di concedersi un soggiorno tra le meraviglie napoletane, da Jennifer Lopez a Erling Haaland.

La meta principale di yacht e grandi yacht è Capri, letteralmente presa d’assalto dai turisti provenienti da ogni parte del mondo. Non mancano, però, passaggi verso le altre località della costa, tra Ischia e Procida. Il Golfo nel suo insieme, resta un punto di attracco privilegiato per imbarcazioni meno grandi o a vela.

“Il dato medio di permanenza calcolato dal nostro Osservatorio è di 3 giorni, meglio di Firenze e Venezia. E’ evidente che abbiamo saputo proporre nella giusta maniera le tante risorse, dai beni monumentali e culturali agli eventi, passando per l’enogastronomia” – ha continuato la Armato.

“Le previsioni fatte da Confcommercio per il 2024 ci parlano di un nuovo anno record, con 29 milioni di italiani in partenza questa estate, i quali hanno preventivato in media un budget di spesa superiore del 10% rispetto al 2023. Per una città come Napoli che sta crescendo nell’ospitalità e in tutti i servizi dell’indotto turistico, si tratta di un’ulteriore occasione di sviluppo”.

Non solo via mare, anche quello aereo è un segmento turistico fortemente in crescita a Napoli. I dati di traffico del 2023 registrati allo scalo di Capodichino registrano ben 8 milioni di passeggeri provenienti da voli di linea internazionali (65% del totale), cui si affiancano 4 milioni di passeggeri da voli nazionali.

“Nel caso di voli internazionali, in cui è alta la percentuale di chi si sposta per turismo, abbiamo viaggiatori che provengono sia da Paesi europei che da Stati Uniti, Asia e Australia. Il turismo intercontinentale sta diventando una fetta sempre più importante per la nostra città“.

“Come per coloro che si spostano via mare, siamo dinanzi ad una domanda turistica molto esigente. Proprio per questo dobbiamo continuare a lavorare, mettendo in campo una politica di sistema che raccolga le indicazioni di tutti gli operatori coinvolti. Solo in questo modo potremo garantire quella risposta di qualità che ci viene richiesta”.