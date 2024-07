Travolto da un carico mentre lavora, operaio rischia la vita: l’incidente nel Napoletano

Ennesimo incidente sul lavoro nel Napoletano, avvenuto questa volta in un’azienda di Volla dove un operaio, di 57 anni, è stato travolto da un pallet di materiale, battendo la testa e finendo in gravi condizioni all’ospedale del Mare.

Incidente sul lavoro a Volla: grave un operaio di 57 anni

L’incidente si è verificato all’interno di un’azienda di smaltimento e recupero di materiale elettrico, situata in via Palazziello, dove l’uomo lavora con regolare contratto. Durante alcune operazioni di scarico sarebbe stato investito accidentalmente da un pallet di materiale, la tipica pedana utilizzata per la movimentazione delle merci.

Lo schianto avrebbe spinto l’uomo violentemente, facendogli battere pesantemente la testa. Di qui la corsa presso l’ospedale del Mare di Napoli dove tuttora il 57enne è ricoverato in prognosi riservata. Stando a quanto rende noto l’Ansa, sarebbe in pericolo di vita. Sul posto, intanto, sono giunti i carabinieri della stazione di Volla che dovranno ricostruire la dinamica della vicenda.

Un dramma che segue di poco la tragedia del cantiere della metro di Capodichino, dove a perdere la vita è stato il 63enne Antonio Russo. Carpentiere specializzato, definito un operaio modello, pare che il decesso dell’uomo sia stato causato da un guasto ai freni che avrebbe fatto perdere il controllo di un locomotore che stava trasportando un carrello.