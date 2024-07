Terremoto a Napoli con epicentro sul Vesuvio: scossa di magnitudo 2.3

Una scossa di terremoto con epicentro sul Vesuvio è stata registrata questa notte dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Il sisma è stato localizzato dalla Sala Operativa INGV-OV di Napoli.

Scossa di terremoto a Napoli: epicentro sul Vesuvio

La scossa si è verificata alle ore 00:52 del 5 luglio 2024 ad una profondità di 2 km. L’epicentro, stando a quanto comunicato, è in zona Vesuvio. Pare che la scossa non sia stata avvertita dai residenti, probabilmente per il tardo orario ma anche per la lieve entità del sisma, diversamente da quanto successo lo scorso marzo.

L’ultima scossa percepita dalla popolazione, quella dell’11 marzo, infatti, era stata chiaramente avvertita in tutta Napoli, dal centro passando per Fuorigrotta, dai Campi Flegrei all’area Vesuviana. Molti cittadini si erano addirittura radunati in strada per sentirsi più sicuri in caso di eventuali scosse di assestamento.

Le scosse, tuttavia, sono fenomeni all’ordine del giorno nelle zone vulcaniche attive come quella del Vesuvio. Al momento, dunque, non sussiste alcuna situazione d’emergenza: l’area è costantemente monitorata e controllata dagli esperti che, finora, non hanno rilevato nessun’anomalia nell’attività vulcanica. Si tratta di scosse del tutto normali generate dalla presenza stessa di un vulcano attivo.

Stesso discorso vale per i Campi Flegrei che, seppur in piena crisi bradisismica, secondo le fonti scientifiche, non devono scatenare alcun ingiustificato allarmismo. Del resto una simile sequenza di scosse intense è stata già vissuta dagli abitanti della zona nel biennio 1982-84, risolvendosi spontaneamente col passare del tempo. Ciò non toglie che, in assenza di segnali di allarme, non debbano essere messi in campo piani e interventi preventivi per gestire al meglio i possibili risvolti futuri. Al momento gli esperti tranquillizzano la popolazione su un improbabile rischio eruzione.