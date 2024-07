Doppio traguardo per Andrea Sannino: oggi esce la sua Via Partenope e compie 39 anni

Fuori oggi su tutte le piattaforme digitali e su Youtube Via Partenope, il nuovo singolo di Andrea Sannino: doppio traguardo per il celebre cantautore napoletano che proprio nel giorno del debutto del suo nuovo pezzo festeggia il suo 39esimo compleanno.

Fuori oggi Via Partenope, il nuovo singolo di Andrea Sannino

Via Partenope è un pezzo dalle sonorità SinthPop/RnB, accompagnato dal suono del sax, dando quasi l’impressione di trovarsi tra le strade della New York degli anni ’80. Come si evince dal titolo, tuttavia, il pezzo è un vero e proprio trionfo alla napoletanità, dalla lingua ai luoghi ripresi all’interno del videoclip ufficiale, prodotto da Dip Show (Daniele Ippolito) con la regia di Francesco Polise, già disponibile su Youtube.

L’opera discografica anticipa la seconda parte dell’album MOSAICO la cui uscita ufficiale è prevista per fine novembre, per l’etichetta Uànema Record. Un regalo che l’artista fa ai suoi fan e a sé stesso in occasione del suo compleanno che ricorre proprio il 5 luglio. La canzone è stata scritta a quattro mani dallo stesso Sannino e da Mauro Spenillo che ne ha curato la produzione.

“Via Partenope è tra le vie più famose di Napoli. Da lì puoi vedere il Castello sul mare ma nel testo è anche la via dell’amore, della complicità di due persone che hanno solo l’istinto di cercarsi, trovarsi e amarsi senza schemi, senza tempo” – ha spiegato Sannino, confermando la sua volontà di mettere ancora una volta al centro della sua musica la sua Napoli come città dell’amore.

L’uscita del brano avviene in un periodo d’oro per il cantante di Abbracciame, reduce dal successo del musical Mare Fuori, applaudito in tutte le più grandi città d’Italia, diretto da Alessandro Siani. Dopo la pausa estiva la tournée riprenderà nuovamente, portando ancora una volta Sannino a varcare prestigiosi palcoscenici nelle vesti di protagonista. Intanto Abbracciame incassa un altro record, ottenendo a maggio il disco di platino, dopo quello d’oro.