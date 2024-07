Napoli – Secondigliano in lutto per la scomparsa dell’atleta Manuela, la ragazza morta a soli 16 anni per cause non ancora rese note. A diffondere il triste annuncio l’Asd Ares Polisportiva, dove la giovane coltivava il suo sogno di diventare campionessa di pallavolo.

Manuela, ragazza morta a soli 16 anni: lutto a Secondigliano

“L’ASD Ares oggi perde un pezzo di cuore. Con profondo dolore comunica la scomparsa prematura della nostra atleta Manuela Godpower che ci ha lasciati a soli 16 anni nelle prime ore di questa mattina. Tutta l’Ares si stringe in un forte abbraccio ed esprime le più sentite condoglianze ai suoi familiari. Fai buon viaggio piccola Manu, ci hai lasciato un vuoto incolmabile ma resterai sempre nei nostri cuori“ – è la nota diffusa ieri sui canali social dell’associazione.

Un decesso che ha sconvolto l’intera cittadinanza e le realtà sportive locali che non hanno esitato ad esprimere il proprio cordoglio alla famiglia per questa perdita prematura e inaccettabile. Tra queste la Molinari Volley Napoli che ha postato la foto della ragazza con un messaggio d’addio: “La società Molinari Volley Napoli, con il presidente, i dirigenti, i tecnici e le atlete, è vicina alla famiglia Godpower e a tutta la Polisportiva Ares per l’immatura e straziante scomparsa della giovanissima Manuela. Che possa riposare in pace”.

“Quando ad andarsene sono giovani vite, abbiamo perso tutti. Hai smesso di schiacciare troppo presto piccola stella, ora brilli da lassù. Riposa in pace” – si legge nel gruppo Facebook Secondigliano è casa nostra dove, in queste ultime ore, i cittadini stanno postando messaggi di affetto nei confronti della ragazza e dei suoi familiari.

Manuela era una giovane promessa della pallavolo, una ragazza molto amata e conosciuta in città. Al momento non sono state rese note le cause della morte.