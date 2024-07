Arriva al lido, va in arresto cardiaco e cade. Il miracolo: salvato da 2 medici che erano in fila

Una storia a lieto fine quella che si è verificata a Bacoli in una calda mattinata di questo ultimo weekend quando un uomo, proprio davanti all’entrata del Lido Esercito, è stato salvato da un arresto cardiaco da due medici che si trovavano casualmente sul posto per trascorrere la giornata al mare.

Bacoli, arresto cardiaco al mare: salvato da 2 medici

“Sono circa le 10 all’ingresso del Lido Esercito a Bacoli quando improvvisamente un signore, di circa 60 anni, in attesta di entrare, va in arresto cardiaco e cade al suolo. Il caso vuole che in fila con lui c’è un medico anestesista dell’Azienda dei Colli che immediatamente inizia le manovre di rianimazione cardiopolmonare” – si legge nel racconto postato sui social dall’Associazione Nessuno Tocchi Ippocrate.

“Dopo poco lo raggiunge una collega, anche lei lì per una domenica estiva, sempre anestesista, che in borsa aveva una fiala di adrenalina e un ago. Dall’interno del lido corre anche il personale con un defibrillatore, insomma una macchina perfetta. Dopo pochi minuti arriva il 118 che preleva il paziente vivo ed in respiro spontaneo“.

L’intervento tempestivo degli anestesisti avrebbe, dunque, evitato il peggio, consentendo all’uomo di tornare a respirare spontaneamente ancor prima dell’arrivo dell’ambulanza. Un motivo di orgoglio per l’Azienda Ospedaliera dei Colli che ha voluto ringraziare pubblicamente i suoi dipendenti: “Grazie a Roberto Giurazza e Marianna Esposito, entrambi anestesisti della nostra azienda, che hanno dimostrato che non si smette mai di essere professionisti della salute”.

“Hanno soccorso un uomo che era in arresto cardiaco in uno stabilimento balneare e con competenza e grande lavoro di squadra sono riusciti a rianimarlo. Il loro tempestivo intervento, mentre erano liberi dal servizio a Miseno, è stato determinante e ha salvato una vita. Gesti che ci rendono orgogliosi dei nostri professionisti”.

Non sono mancate parole di gratitudine e riconoscenza da parte del sindaco di Bacoli, Josi Gerardo Della Ragione: “Grazie angeli! Ho deciso di conferire l’encomio della città di Bacoli a due medici in borghese che, con il loro intervento, a Miseno, hanno salvato la vita ad un cittadino di Bacoli in arresto cardiaco. Erano entrambi nella nostra città per trascorrere una giornata al mare. L’immediato intervento dei medici anestesisti ha consentito di salvare la vita all’uomo sessantenne“.

“Ringrazio di vero cuore i medici Roberto Giurazza e Marianna Esposito. Ho avuto modo di manifestare, poco fa, ad entrambi tutta la gratitudine del popolo di Bacoli. Li premieremo in una cerimonia pubblica. Sono due angeli a cui saremo per sempre riconoscenti. Grazie all’elevato senso civico di molti, grazie ad un lavoro di comunità, di squadra, si è salvata una vita umana”.