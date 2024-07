Arriva l’ondata africana, caldo e afa alle stelle per almeno 10 giorni: oltre 40 gradi al Sud

Stando alle previsioni meteo, è in arrivo sul nostro paese una nuova ondata di caldo con l’avanzata dell’anticiclone africano che favorirà temperature bollenti e afa anche a Napoli e in Campania.

Meteo Napoli e Campania: arriva il caldo africano

Già nelle prossime ore, come confermato dal meteorologo de Il Meteo Lorenzo Tedici, la bolla d’aria afosa africana inizierà ad estendersi sull’Italia. Il culmine di questa nuova ondata di calore, tuttavia, è previsto per sabato 13 luglio, quando raggiungerà il suo picco, ma anche nei giorni successivi: la fiammata africana dovrebbe accompagnarci, infatti, per almeno altri 10 giorni.

Saranno ancora una volta Sardegna e Sicilia a raggiungere le temperature più alte, oscillando dai 40 ai 43 gradi. Al Sud peninsulare e parte del Centro i termometri dovrebbero segnare 38/39 gradi. Oltre 35 gradi anche alcune città del Nord mentre Milano si manterrà sui 33 ma con un tasso di umidità alle stelle.

Oltre all’afa asfissiante, non mancherà il fenomeno delle cosiddette “notti tropicali” con minime superiori ai 20 gradi anche di notte. Si tratterà, del resto, di una lunga ondata infernale con temperature roventi e umidità in aumento che ci terranno compagnia almeno fino a metà luglio. Vista la distanza temporale si attendono ulteriori aggiornamenti.

Caldo: i consigli del Ministero della Salute