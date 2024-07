Marito e moglie con armi, droga e sigarette in casa: avevano oltre 126 mila euro in contanti

A Mariglianella, in provincia di Napoli, sono finiti in manette un uomo e una donna, marito e moglie, che nascondevano in casa droga, armi, sigarette e tanti soldi in contanti.

Marito e moglie arrestati a Mariglianella: droga, armi, sigarette

Quello dei carabinieri doveva essere un servizio mirato al contrasto di contrabbando di sigarette ma i militari di Castello di Cisterna si sono imbattuti in qualcosa di più grande. Verso ora di cena si sono presentati alla porta dell’abitazione di due coniugi, un 31enne con qualche piccolo precedente per detenzione illegale di tabacchi e una 32enne incensurata.

A seguito della perquisizione sono stati ritrovati circa 3 chili e mezzo di sigarette di contrabbando ma l’atteggiamento di marito e moglie ha insospettito i carabinieri, spingendoli ad avviare ricerche più approfondite. Così, all’interno dell’appartamento, sono stati rinvenuti e sequestrati in rapida carrellata: 152 chili di hashish marchiata La mousse, quasi 2 chili di marijuana, una pistola calibro 9, una pistola semiautomatica calibro 7,65, una mitragliatrice Imi Uzi, 150 proiettili di vario calibro, un Rolex, 4 coltelli e un bilancino di precisione.

Oltre ad armi, droga e sigarette non è mancato il denaro: i militari hanno sequestrato ben 126.860 euro in contanti che erano in possesso della coppia. Prelevata anche l’auto della donna dove è stata ritrovata parte della sostanza stupefacente. I coniugi sono stati entrambi arrestati e trasferiti in carcere.

Le armi saranno sottoposte ad accertamenti balistici per verificare un loro eventuale utilizzo in fatti di sangue o altri delitti. Intanto le indagini proseguono per ricostruire l’esatta dinamica della vicenda e la posizione dei due indagati.