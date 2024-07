Angelica Schiatti, attuale fidanzata del cantautore Calcutta, ha denunciato anni fa Marco Castoldi, in arte Morgan, per minacce e revenge porn. La vicenda è diventata di pubblico dominio dopo che la donna ha rilasciato dichiarazioni dettagliate sulle accuse, rivelando il difficile percorso legale intrapreso contro l’ex cantante dei Bluvertigo. Percorso che, tuttavia, sembra essere bloccato da oltre tre anni.

Morgan accusato di stalking e revenge porn, il napoletano Tropico: “Basta dargli visibilità”

Secondo quanto riportato, Angelica Schiatti avrebbe accusato Morgan di stalking e di averla minacciata di diffondere materiale intimo che la riguarda. Un chiaro caso di revenge porn, ovvero la diffusione non consensuale di immagini o video sessualmente espliciti.

La denuncia fu stata presentata alla Procura di Milano, ma il processo sembra essere in una fase morta. Nonostante le gravi accuse, il procedimento giudiziario non ha fatto progressi significativi negli ultimi tre anni, lasciando Schiatti e Calcutta in una situazione di incertezza e frustrazione. Morgan, da parte sua, non ha ancora rilasciato dichiarazioni pubbliche in merito alle accuse mosse contro di lui.

In loro difesa è intervenuto il cantante napoletano Tropico, che ha deciso di dedicare loro una story su Instagram. Questo il testo integrale: “Solo amore per i miei fratelli Angelica Schiatti e Calcutta. Vi voglio bene. Spero vivamente che questo paese smetta quanto prima di dare visibilità a un uomo di merda come Morgan, che sono anni che associamo solo a polemiche, volgarità, violenza, presunzione ecc”.

“Indecente per un paese civile come l’Italia che ci sia ancora qualcuno che gli dia spazi in tv, sui magazine, nella politichetta… Non fa più ridere. Non è più accettabile”.