Immagini scioccanti quelle che hanno iniziato rapidamente a circolare in rete diventando virali in pochi minuti, che provengono dal comune di Monte di Procida. Dopo il terremoto che si è verificato questa mattina alle 11,59 nella zona flegrea, un costone della montagna è franato davanti agli occhi attoniti dei bagnanti. Bisognerà attendere la risposta ufficiale dell’Osservatorio Vesuviano per comprendere se gli eventi sono collegati tra loro.

VIDEO SHOCK/ Terremoto ai Campi Flegrei, frana un costone a Monte di Procida

I sismografi dell’Osservatorio Vesuviano avevano poco prima registrato una scossa di magnitudo 2.6, chiaramente collegata al bradisismo che da anni sta mettendo in ansia gli abitanti dei Campi Flegrei.

Lo scioccante video del costone franato è stato pubblicato sui social e velocemente ricondiviso da una bagnante che ha assistito alla scena, ma per essere certi che l’evento sia collegato al terremoto di pochi minuti prima bisognerà aspettare risposte ufficiali.

Ad ogni modo rimane evidente come la popolazione della zona stia assistendo ad una serie di fenomeni naturali che ne stanno turbando la psiche. Solo nel mese di giugno, nella zona flegrea si sono verificati ben 612 terremoti, come evidenziato dal bollettino pubblicato dall’INGV.