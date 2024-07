Un'area verde a via Circumvallazione, dove fino ad un anno fa si depositavano Raee ed ingombranti

Da ieri, a via Circumvallazione c’è una nuova area verde: sorge all’angolo con salita Annunciazione, dove fino a qualche mese fa si depositavano rifiuti ingombranti ed elettronici.

Nuova area verde in via Circumvallazione

Un anno fa di questi tempi in quell’area imperavano ingombranti e rifiuti derivanti da apparecchiature elettriche ed elettroniche. Ora nello stesso luogo sono stati sistemati alberi e una piccola area verde, insieme a diverse panchine: “Ed altre ne arriveranno a breve, insieme ad una fontanina già ordinata e che giungerà nelle prossime settimane” assicurano dagli uffici preposti.

Taglio del nastro ieri mattina, giovedì 11 luglio, alla nuova area attrezzata della Santissima Trinità, a ridosso del parcheggio di via Circumvallazione. Una cerimonia accolta con soddisfazione dai residenti e dallo stesso sindaco Luigi Mennella, il primo a pensare ad una riconversione dello spazio dove fino allo scorso anno insisteva una sorta di discarica a cielo aperto.

Uno spicchio di verde che sorge proprio sotto la balconata dell’ex orfanotrofio della SS.Trinità: anche qui un taglio del nastro, pochi giorni fa, per l’avvio dei lavori che trasformeranno il convento cinquecentesco nel primo museo virtuale del corallo e del cammeo al mondo.

Mennella: “Presto altre importanti novità”

“Sono soddisfatto – le parole del primo cittadino a margine della cerimonia di inaugurazione – perché, nonostante qualche lungaggine di carattere burocratico, il progetto pensato dall’amministrazione comunale ha visto la sua naturale attuazione”.

Ma i programmi legati alla valorizzazione delle aree verdi cittadine e alla creazione di nuovi spazi pubblici attrezzati vanno avanti: “Dopo la riqualificazione delle ville comunali Ciaravolo e Salvo D’Acquisto – prosegue Luigi Mennella – siamo pronti ad intervenire sulle altre strutture già esistenti, attraverso mirati interventi di riqualificazione.

Non solo, di recente abbiamo approvato lo stanziamento necessario per la realizzazione di un’altra area attrezzata proprio a pochi passi da questa parco, nella zona posta a ridosso delle scuole Nazario Sauro e Domenico Morelli. E abbiamo in serbo un’altra importante novità che renderemo nota a breve”.