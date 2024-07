Bagnoli diventerà un’oasi verde, dal grande Parco Urbano al Watefront sul mare: come sarà

Firmato all’Auditorium di Porta del Parco di Bagnoli il Protocollo d’Intesa per la realizzazione degli interventi inseriti nel programma di risanamento ambientale e rigenerazione urbana del comprensorio Bagnoli-Coroglio: l’ex area industriale si trasformerà in una vera e propria oasi nel verde con impianti sportivi e luoghi di aggregazione, oltre a un waterfront per godere al meglio della risorsa del mare.

Rinasce Bagnoli, tra Parco Urbano e Waterfront: come sarà

Tra gli interventi inseriti nel protocollo la realizzazione di un grande Parco Urbano e di un Waterfront, oltre alla bonifica degli arenili e il risanamento dei sedimenti marini. A completare l’opera interventi di viabilità interna, infrastrutture energetiche e idriche.

“La strategia per la riconversione dell’area prevede la valorizzazione delle qualità paesaggistiche di Bagnoli attraverso un restauro ambientale, in cui inserire nuove realizzazioni destinate ad attività terziarie e residenziali, attività di ricerca e ad alta tecnologia. L’obiettivo è creare un grande sistema di attrezzature per il tempo libero, lo sport e il godimento della natura“ – ha spiegato il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi.

“L’area di interesse nazionale Bagnoli-Coroglio, con 250 ettari di territorio e 14 km quadrati di area marina, è al centro di una delle operazioni di risanamento ambientale e rigenerazione urbana più importanti d’Europa” – ha continuato.

Al centro del progetto la realizzazione del Parco Urbano, un’area verde di oltre 100 ettari destinata a diventare il polmone verde della città. Qui sorgeranno residenze, servizi, strutture ricettive e altre strutture. Il nuovo “quartiere” si affaccia sul Golfo di Pozzuoli, offrendo un Waterfront di circa 2 km attrezzato per godersi la vista mozzafiato sul mare.

Intensificati anche i collegamenti ferroviari grazie all’inaugurazione della nuova linea 6 della metropolitana, con l’estensione progettata verso Bagnoli, e il collegamento su gomma con il sottopasso per il collegamento alla Tangenziale.