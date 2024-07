FOTO/ Starbucks apre il secondo store a Napoli e omaggia la città: è tutto azzurro

Dopo la prima apertura in Galleria Umberto, Starbucks apre un secondo store a Napoli, stavolta all’interno della Stazione Centrale di piazza Garibaldi. Si tratta della terza apertura in Campania e 39esima in Italia.

Nuovo store Starbucks a Napoli: è alla stazione Garibaldi

Il brand della nota catena di caffetteria statunitense, con le sue iconiche bevande conosciute in tutto il mondo, conta ormai oltre 28 mila punti vendita in 78 Paesi, affermandosi come la più grande catena del suo genere nel mondo. La prima apertura in Campania è stata quella de La Reggia Outlet di Marcianise (Caserta) seguita dai due punti vendita napoletani.

Tra caffè, bevande a base di espresso o cioccolato, cappuccini e tè, oltre ad una vasta selezione di prodotti da forno, desserts, biscotti e sandwiches, lo store di piazza Garibaldi è pronto ad accogliere cittadini e turisti proprio all’interno della stazione. Il tutto in una location moderna, dal design sofisticato, che riprende anche il tipico colore azzurro della città.

“Inizia il tuo viaggio da Napoli Centrale. Dolci tonalità di azzurro, che traggono ispirazione dal mare e dal Golfo di Napoli, riflettendo la bellezza del paesaggio della città. I dettagli in ottone e legno di quercia rimandano alla vivacità di questa meravigliosa città. I nostri partner sono pronti ad accoglierti nell’andirivieni concitato di viaggiatori e passanti, tutti i giorni dalle 7:00 alle 21:00, nella Food Hall della stazione Napoli Centrale” – è la nota diffusa attraverso i social da Starbucks Italia.

Per la multinazionale la città di Napoli era uno dei grandi obiettivi, essendo considerata la patria del caffè, ragion per cui nella sede della Galleria Umberto è stato lanciata l’iniziativa di servire il caffè non solo dai classici bicchieri ma anche dalla tradizionale tazzina. Non mancano le coloratissime tazze che riprendono proprio il Golfo di Napoli per rendere l’esperienza della colazione ancor più meravigliosa.