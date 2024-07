UnipolMove a Napoli: le sfide del telepedaggio nel territorio

UnipolMove si propone come un’alternativa al tradizionale e conosciutissimo Telepass, promettendo pagamenti autostradali rapidi e senza intoppi. Ma come sta funzionando questo servizio di telepedaggio nella realtà di Napoli e della sua provincia? Le opinioni sono contrastanti e l’esperienza sembra essere stata complessa per alcuni utenti. Nei prossimi paragrafi, vediamo nel dettaglio quali sono le principali problematiche riscontrate.

Come funziona UnipolMove

Il principio alla base di UnipolMove è semplice: un piccolo dispositivo installato sul parabrezza del veicolo comunica direttamente con i caselli autostradali, consentendo il pagamento del pedaggio senza dover fare code alle casse. Questo sistema, simile a quello del Telepass, dovrebbe rendere i viaggi più scorrevoli e veloci.

Tuttavia, nonostante le premesse, diversi utenti a Napoli e nelle aree limitrofe hanno segnalato problematiche nell’utilizzo di UnipolMove. Tra le difficoltà più comuni ci sono:

Caselli dedicati: Uno dei problemi più frequenti è l’assenza della segnaletica dedicata ( Bandierina europea) sui caselli abilitati al riconoscimento del dispositivo UnipolMove.

Installazione a ostacoli: Le istruzioni per l’installazione del dispositivo, fornite da UnipolMove, sono state giudicate poco chiare da molti utenti, che si sono trovati in difficoltà nel posizionare correttamente il dispositivo sul parabrezza. Inoltre, l’adesivo fornito in dotazione sembra non garantire sempre una tenuta ottimale, con il rischio che il dispositivo si stacchi durante la marcia.

SOS assistenza: Un altro punto dolente è rappresentato dall’assistenza clienti. In caso di problemi o dubbi, gli utenti lamentano tempi di attesa eccessivamente lunghi per ricevere supporto telefonico o via email. Questa mancanza di tempestività nell’assistenza può amplificare i disagi causati dai malfunzionamenti del dispositivo.

Addebito dell’intera tratta: Il problema maggiore e forse più frustrante per gli utenti è stato ritrovarsi addebitata l’intera tratta sulla carta di credito a seguito del mancato riconoscimento del dispositivo.

Alcuni consigli per chi possiede un dispositivo UnipolMove

Se riscontri problemi con UnipolMove, ti consigliamo di:

Verificare l’installazione: Assicurati che il dispositivo sia installato correttamente e che non ci siano ostacoli che potrebbero interferire con il segnale (come pellicole oscuranti troppo spesse). Contattare l’assistenza clienti: Se il problema persiste, prova a contattare il servizio clienti di UnipolMove per ricevere assistenza e segnalare il malfunzionamento. Tenere traccia dei problemi: Annota i dettagli dei problemi riscontrati (data, ora, casello, tipo di problema) per fornire informazioni precise all’assistenza clienti.

Oltre a questo, consigliamo di tenere nota di tutti i passaggi e le tratte percorse così da avere una traccia più precisa e puntuale di quelli che sono gli addebiti effettivi e poter gestire senza intoppi una situazione di addebiti errati o più costosi rispetto alle distanze effettivamente percorse.

Il prezzo non è tutto: valutare l’affidabilità

UnipolMove si propone come un’alternativa economicamente vantaggiosa nel panorama dei servizi di telepedaggio, un aspetto sicuramente interessante per gli automobilisti. Tuttavia, le segnalazioni di disservizi da parte degli utenti invitano a riflettere attentamente sulla scelta.

Il prezzo, sebbene rilevante, non può essere l’unico criterio di valutazione. Un servizio di telepedaggio deve garantire affidabilità e funzionalità impeccabili, soprattutto in contesti urbani ad alta densità di traffico, dove i tempi di percorrenza sono già di per sé elevati. Un dispositivo che non funziona correttamente può causare ritardi e disagi agli automobilisti.

Inoltre, l’assistenza clienti gioca un ruolo cruciale. In caso di problemi, è fondamentale poter contare su un servizio tempestivo ed efficiente, in grado di fornire soluzioni rapide e concrete, cosa che attualmente non è garantita, come possiamo vedere dalle diverse segnalazioni degli utenti riguardo all’assistenza UnipolMove, le quali mettono in luce l’importanza di questo aspetto, spesso trascurato ma fondamentale per garantire un’esperienza utente positiva.