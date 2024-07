Meloni sulla tragedia di Scampia: “Sono addolorata e vicina alle famiglie delle vittime”

Anche la presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni, ha espresso vicinanza alla città di Napoli per la tragedia del crollo avvenuto nel quartiere Scampia, nella serata di ieri, causando 2 morti e diversi feriti.

Crollo Scampia, Giorgia Meloni: “Sono addolorata”

“Addolorata per quanto accaduto ieri notte con il crollo del ballatoio nella Vela Celeste nel quartiere di Scampia a Napoli nel quale sono morte 2 persone e altre 13 sono rimaste ferite, tra cui diversi bambini. In questo momento di dolore il mio cordoglio va alle famiglie delle vittime unitamente a un pensiero di vicinanza ai feriti e ai loro cari. Un ringraziamento ai vigili del fuoco prontamente intervenuti e a quanti stanno collaborando nelle operazioni di soccorso” – si legge nel messaggio diffuso via social dalla Premier.

Intanto la Procura di Napoli ha aperto un’inchiesta per risalire alle cause del tragico crollo che ha stroncato la vita di Roberto Abbruzzo e Margherita Della Ragione: lui un macellaio di 28 anni, sposato e papà di una bimba piccola; lei una 35enne ritrovata tra le macerie e trasferita d’urgenza presso il Cto di Napoli dove, poco dopo, ha perso la vita.

Il bilancio dei feriti conta ben 13 persone, bambini compresi, che sembrerebbero tutte appartenenti alla stessa famiglia. Sono 7 i piccoli pazienti legati al crollo e ricoverati attualmente all’ospedale Santobono di Napoli, tutti di età compresa tra i 2 e i 10 anni.

Tutti gli altri feriti, alcuni che lottano tra la vita e la morte, sono stati smistati tra il Cardarelli, l’Ospedale del Mare e il San Paolo. Sul luogo della tragedia, durante la notte, sono intervenuti anche il Prefetto di Napoli, Michele di Bari, e il sindaco Gaetano Manfredi. Proseguiranno, dunque, le indagini per ricostruire l’esatta dinamica della tragedia che ha sconvolto l’intera comunità, riunita in preghiera per i concittadini che stanno lottando tra la vita e la morte.