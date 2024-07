Offerte luce e gas: l’importanza del confronto tra i vari fornitori

bolletta luce e gas, di Mikhail Nilov by Pexel

Nel corso degli ultimi 12-15 mesi si sono registrati diversi aumenti tariffari relativi a vari beni e servizi; le ragioni sono varie, ma a prescindere da queste è un dato di fatto che una famiglia ha dovuto sopportare un esborso economico maggiore rispetto a quello dell’anno precedente.

Fra le varie voci dei bilanci familiari, si sono registrati aumenti anche per quanto riguarda la spesa energetica, vale a dire le uscite relative a consumi di energia elettrica e gas naturale.

Dal momento che oggi sul mercato sono disponibili varie offerte luce e gas, è sicuramente utile dare qualche indicazione per ridurre l’impatto delle bollette.

Un’opportunità interessante è per esempio il ricorso ai comparatori di tariffe. Vediamo come funziona questo interessante strumento.

Offerte luce e gas: la liberalizzazione del mercato

Per molto tempo, nel nostro Paese vari mercati erano di tipo monopolistico; ne rappresentavano esempi quelli della telefonia, dell’elettricità e del gas. Si è però poi arrivati alla liberalizzazione di vari comparti e ciò ha fatto sì che sul mercato si affacciassero molti fornitori.

Nel caso dei mercati luce e gas, per esempio, le proposte fra cui scegliere sono oggi particolarmente numerose e ciò rappresenta sicuramente un vantaggio perché l’utente finale ha l’opportunità di poter scegliere fra diverse opzioni.

Il rovescio della medaglia è che nel mare magnum delle offerte non è sempre facile orientarsi perché le differenze tra una proposta e l’altra non sono sempre di immediata comprensione, senza considerare che confrontare decine e decine di proposte comporta un impiego di tempo non minimale.

Esiste però una soluzione interessante a questo problema: i comparatori di tariffe.

Offerte luce e gas: come funzionano i comparatori di tariffe?

I portali web che offrono il servizio di comparazione tra le tariffe dei vari fornitori di luce e gas (e il concetto è lo stesso nel caso di altri settori) si basano su motori di ricerca che trovano e mettono a confronto le varie proposte sul mercato.

Diventa quindi molto più semplice confrontare le varie offerte, che possono essere ordinate anche in base al prezzo.

Effettuati i vari confronti leggendo le schede descrittive, si ha anche la possibilità di stipulare il contratto che si ritiene più adatto alle proprie necessità.

Luce e gas: non si deve valutare soltanto la tariffa

Per quanto la tariffa sia un fattore di primaria importanza quando si ricerca un’offerta più conveniente, non si può basare la propria scelta solo su tale aspetto. L’offerta va valutata nella sua interezza e si devono leggere con attenzione le condizioni; è per esempio importante verificare la durata di una tariffa ridotta: si tratta di 1 o 2 mesi oppure sono previste tempistiche più lunghe? È un’offerta a prezzo fisso oppure a prezzo variabile? Cosa sono le fasce orarie? Ecc.

È poi importante verificare eventuali servizi collaterali offerti, il tipo di assistenza, la frequenza di promozioni ecc.

Sicuramente sono d’aiuto le recensioni degli utenti che servono a valutare meglio i pro e i contro di una determinata proposta.

Una volta che si avranno le idee perfettamente chiare sulle migliori offerte che si sono selezionate, si potrà scegliere con cognizione di causa quella che ci sembra la più convincente sotto tutti i punti di vista.