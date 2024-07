Come stanno le bimbe del crollo di Scampia, una bella notizia: alcune stanno migliorando

Con un nuovo bollettino medico, l’ospedale Santobono di Napoli è tornato ad aggiornare sulle condizioni delle bambine rimaste coinvolte nel disastroso crollo di Scampia: se le due più gravi risultano ancora in una situazione stabile, per altre piccole pazienti, invece, ci sono i primi piccoli miglioramenti.

Crollo Scampia, come stanno le bambine: bollettino Santobono

Nello specifico le due piccole pazienti, A.P. e B.M, di 7 e 4 anni, ricoverate in Terapia intensiva pediatrica in gravissime condizioni, sono stazionarie nella gravità e rimangono in prognosi riservata. Proprio loro presentano il quadro clinico più complesso rispetto a quello delle altre cinque bambine.

Per quanto concerne le tre piccole pazienti ricoverate in Ortopedia:

A.A., di 9 anni, operata per frattura di omero, ha praticato il controllo operatorio che risulta soddisfacente , mentre le condizioni generali necessitano di stretto monitoraggio clinico strumentale;

, mentre le condizioni generali necessitano di stretto monitoraggio clinico strumentale; B.M., di 10 anni, operata per frattura pluriframmentata di femore, presenta un decorso post-operatorio regolare e rimane in attesa di intervento maxillo-facciale subordinato alla evoluzione delle altre lesioni di organo riportate a seguito del trauma, che vengono strettamente monitorate;

e rimane in attesa di intervento maxillo-facciale subordinato alla evoluzione delle altre lesioni di organo riportate a seguito del trauma, che vengono strettamente monitorate; B.S, di 2 anni, operata di frattura di omero distale, presenta un buon decorso operatorio e condizioni generali discrete e stabili.

Le ultime due pazienti ricoverate presso la Chirurgia d’urgenza sono stabili e in lieve costante miglioramento: A.G., di 2 anni, continua ad alimentarsi; A.A. di 4 anni, che presenta lesioni multiple, continua a non presentare al momento indicazioni chirurgiche, è sotto stretto monitoraggio e non ha ripreso completamente l’alimentazione orale.

“Per le piccole pazienti ricoverate in Ortopedia e in Chirurgia d’urgenza è stato attivato il supporto psicologico. Per le prossime 72 ore, salvo aggiornamenti di rilievo, non è prevista l’emissione di nuovi bollettini” – si legge nella nota diffusa dal Santobono.

Intanto sale a 3 il bilancio delle vittime del cedimento del ballatoio della Vela Celeste: a Roberto Abbruzzo e Margherita Della Ragione si è aggiunto il nome di Patrizia Della Ragione, madre di Roberto e zia di Margherita nonché nonna di 4 delle bimbe ricoverate al Santobono.