Aniello scomparso da Torre del Greco: sparito nel nulla il farmacista ricoverato al Maresca

Si chiama Aniello l’uomo scomparso da Torre del Greco lo scorso 17 luglio: si sarebbe allontanato dall’ospedale Maresca facendo perdere le sue tracce. L’appello è stato diffuso dalla trasmissione Chi l’ha Visto.

Aniello scomparso dall’ospedale di Torre del Greco

“Aiutateci a ritrovare Aniello” – è l’appello disperato dei familiari dell’uomo, un 67enne, farmacista di professione, che sarebbe sparito nel nulla da più di una settimana, facendo scattare l’allarme sui social e sui canali ufficiali del programma Chi l’ha Visto.

Alto 170 cm, occhi castani e capelli bianchi, Aniello al momento della scomparsa indossava una maglietta a maniche corte grigie e bermuda celesti. Stando a quanto emerso, si sarebbe allontanato dall’ospedale di Torre del Greco la mattina del 17 luglio.

Non ha con sé documenti, né cellulare ed ha bisogno di prendere urgentemente i farmaci necessari per la sua terapia. Intanto gli utenti dei social, nonché familiari e conoscenti di Aniello, continuano a condividere foto e informazioni, con la speranza di far girare la notizia per poter ricevere qualche notizia sull’uomo.

“Per tutti i miei amici, è il cugino di una mia carissima amica. Aniello Comentale, di Gragnano, anni 67 è scomparso. Ricoverato all’ospedale di Torre del Greco ha chiesto di essere dimesso perché in forze. Si è allontanato senza denaro né cellulare. La famiglia non ha notizie dalla mattina del 17 luglio. Per qualsiasi segnalazione è fondamentale informare immediatamente i carabinieri” – si legge in un post diffuso su Facebook.

“Mio zio è scomparso, se qualcuno dovesse avvistarlo mi contatti per favore. E’ andato via dall’ospedale di Torre del Greco alle 8 di mercoledì, era vestito con un bermuda celeste e una maglietta a maniche corte grigia. Era senza soldi né cellulare, è già stata allertata la polizia. Aniello è di Gragnano, grazie per la collaborazione” – è il messaggio del nipote.