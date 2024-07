Napoli, ha investito e ucciso Rita a soli 27 anni: era ubriaco e sotto l’effetto di droghe

Arrestato con l’accusa di omicidio stradale un ragazzo di Quarto, di 24 anni, per il decesso di Rita Granata, la giovane vittima 27enne investita a Fuorigrotta e morta dopo tre giorni di agonia all’ospedale di Nocera Inferiore.

Rita Granata, investita e morta a Fuorigrotta

“Il personale della U.O Infortunistica Stradale della Polizia Locale di Napoli questa mattina ha eseguito un’ordinanza restrittiva di misura cautelare per il responsabile del sinistro mortale accaduto in Via Leopardi il 05 Maggio 2024″ – si legge nella nota diffusa dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

Erano le ore 4:15 quando la giovane Rita, mentre attraversava sulle strisce pedonali, veniva investita da un’automobile condotta da un 24enne residente a Quarto. Stando a quanto emerso, il conducente si sarebbe allontanato senza prestare nemmeno soccorso alla vittima, ritornando sul posto soltanto dopo alcune ore.

La ragazza, nel frattempo, veniva trasportata d’urgenza, in condizioni gravissime, presso il vicino ospedale San Paolo per poi essere trasferita di corsa presso il nosocomio di Nocera Inferiore dove è deceduta dopo 3 giorni di agonia, nella giornata dell’8 maggio.

Secondo la dinamica ricostruita dall’Infortunistica Stradale, le cui indagini sono state coordinate dalla Procura della Repubblica di Napoli, a carico del 24enne sono stati accertati gravi indizi di colpevolezza per il delitto di omicidio stradale aggravato.

Sarebbe, infatti, stato accertato che l’auto viaggiasse ad una velocità ben più elevata rispetto al limite consentito e che l’indagato, al momento dell’incidente, fosse sia in stato di ebbrezza alcolica che sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. Il ragazzo attualmente è sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari con l’applicazione del braccialetto elettronico.