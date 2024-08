Sono di San Giorgio tre delle ballerine migliori d’Italia: hanno 16, 13 e 10 anni

Un altro grande riconoscimento sportivo per la città di San Giorgio a Cremano che vede ben tre ballerine trionfare al campionato italiano di danza sportiva e sport musicali che si è tenuto a Rimini. Ad annunciarlo è il sindaco Giorgio Zinno.

Tre ballerine di San Giorgio tra le migliori d’Italia

Tre ragazze di San Giorgio, tutte giovanissime, si sono distinte nella categoria ballo nel corso della prestigiosa gara nazionale che le ha incoronate tra le ballerine migliori d’Italia. Un successo già preceduto da una serie di trionfi anche in ambito internazionale.

“Cari concittadini, nella nostra città giovani talenti crescono e continuano a raccogliere successi, come nel caso delle tre giovani ballerine sangiorgesi: Martina, Annarita e Chiara che si allenano nella palestra del plesso Noschese, una delle palestre messe a disposizione delle Asd del territorio per svolgere le proprie attività” – ha spiegato il primo cittadino.

“Hanno rispettivamente 16, 13 e 10 anni e nell’ultimo campionato italiano di danza sportiva e sport musicali FIDESM, che si sono svolti a Rimini Fiera, hanno raggiunto tra le prime posizioni, distinguendosi per capacità e talento”.

“In particolare Maria si è posizionata tra le prime 30 migliori ballerine in Italia nella sua categoria e classe 16/18 B, Annarita tra le prime 24 atlete in Italia e Chiara tra le prime 12 nazionali. Le atlete, tra l’altro, hanno già raggiunto ottimi risultati in competizioni di rilievo internazionali in Croazia e Repubblica Ceca, portando in altro il nome di San Giorgio a Cremano anche all’estero”.

“Le tre ragazze sono allieve da qualche anno presso la scuola di ballo Real Dance Studio, fondata dalla maestra Anna Goglia e si allenano molte ore a settimana nella palestra del plesso Noschese. Complimenti alle tre nostre giovani concittadine, ad Anna Goglia e in bocca al lupo da parte di tutta la comunità per ulteriori futuri successi” – ha concluso.