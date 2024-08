Campi Flegrei, due scosse di terremoto in 15 minuti: epicentro tra Cigliano e Solfatara

Due scosse di terremoto in 15 minuti ai Campi Flegrei. I sismografi dell’INGV hanno registrato due fenomeni nell’area compresa tra Cigliano e la Solfatara, di magnitudo rispettivamente di 1.0 (alle ore 13:29) e 1.1 (alle ore 13:43), entrambi ad una profondità di circa due chilometri.

Due scosse di terremoto ai Campi Flegrei

Si tratta di due scosse leggermente avvertite dalla popolazione. Come è ampiamente risaputo, infatti, nonostante la magnitudo molto bassa il movimento della terra viene percepito a causa della superficialità dell’ipocentro. Ad ogni modo non si registra alcuna criticità ulteriore rispetto alla situazione già in atto che è, come sappiamo, di allerta gialla. Le due scosse rientrano nella normale attività bradisismica del territorio.