Pasqua, un milione di turisti in arrivo a Napoli: bagni pubblici e trasporti anche di notte

In occasione delle festività di Pasqua e dei ponti primaverili in arrivo, vista l’enorme affluenza di arrivi stimati nella città di Napoli, è stato attivato il piano integrato di accoglienza turisti che prevede, tra le altre cose, l’installazione di servizi igienici in alcune zone del centro e il potenziamento dei trasporti pubblici.

Napoli, boom di turisti a Pasqua: il piano e i trasporti

Tra ponti di Pasqua, del 25 aprile e del primo maggio, l’Osservatorio turistico cittadino registra l’arrivo di circa un milione di turisti, provenienti da ogni parte del mondo. Anche quest’anno, dunque, Napoli sarà letteralmente presa d’assalto dai visitatori, spingendo l’amministrazione comunale a prepararsi in anticipo per gestire al meglio i flussi turistici.

La task force interassessorile del Comune di Napoli si è riunita per predisporre il potenziamento di alcuni dei principali servizi destinati a migliorare l’accoglienza, i trasporti e la sicurezza in città fino al 4 maggio. Per questo motivo gli Assessorati al Turismo, alla Mobilità, alla Salute e al Verde, con il supporto della Polizia Municipale, hanno messo in campo diversi servizi.

Accoglienza

In primo luogo è stata realizzato l’Infopoint Itinerante, una nuova minicar dell’accoglienza pronta a diventare un punto di riferimento per chi visita Napoli, fornendo assistenza, materiali informativi e suggerimenti.

Dall’11 aprile al 4 maggio, la stazione mobile si muoverà tra il centro e il lungomare lungo quattro direttrici: da piazza del Plebiscito verso piazza dei Martiri, passando da via Chiaia; da piazza Vittoria al Circolo Canottieri, passando dal Lungomare Caracciolo; da piazza Dante a piazza del Plebiscito, passando da via Toledo; da via Duomo a San Gregorio Armeno, passando da Via dei Tribunali.

Trasporti

Sul fronte dei trasporti, ogni sera almeno una delle due funicolari del Vomero (Chiaia o Centrale) resterà attiva fino a tardi. Per la Linea 1 e le Funicolari resterà in vigore il prolungamento serale dell’orario nei weekend.

Nello specifico:

La Funicolare Centrale il venerdì e sabato effettua l’ultima corsa alle ore 02:00, domenica mercoledì e giovedì alle ore 00:30 e lunedì e martedì alle ore 22:30. La Funicolare Chiaia il venerdì e sabato effettua l’ultima corsa alle ore 02:00, domenica, lunedì e martedì alle ore 00:30 e mercoledì e giovedì alle ore 22:30. Durante l’intero orario di esercizio è prevista una corsa ogni 10 minuti.

il venerdì e sabato effettua l’ultima corsa alle ore 02:00, domenica mercoledì e giovedì alle ore 00:30 e lunedì e martedì alle ore 22:30. La il venerdì e sabato effettua l’ultima corsa alle ore 02:00, domenica, lunedì e martedì alle ore 00:30 e mercoledì e giovedì alle ore 22:30. Durante l’intero orario di esercizio è prevista una corsa ogni 10 minuti. Tutti i venerdì e sabato l’ultima corsa di metro linea1 da Piscinola è alle ore 01.20, da Centro Direzionale alle ore 01.32. Nelle giornate interessate dal prolungamento il corridoio di collegamento linea 1 e linea 2 del Museo chiuderà alle ore 23.15, e il corridoio uscita Porto stazione Municipio alle ore 22.00.

è alle ore 01.20, da Centro Direzionale alle ore 01.32. Nelle giornate interessate dal prolungamento il corridoio di collegamento linea 1 e linea 2 del Museo chiuderà alle ore 23.15, e il corridoio uscita Porto stazione Municipio alle ore 22.00. La linea 1 della Metropolitana durante l’intero orario di esercizio prevede una corsa ogni 9 minuti.

durante l’intero orario di esercizio prevede una corsa ogni 9 minuti. La Linea 6 , che collega Fuorigrotta con piazza Municipio, riprende le corse lungo tutta la tratta e continua a osservare l’orario 7-15.

, che collega Fuorigrotta con piazza Municipio, riprende le corse lungo tutta la tratta e continua a osservare l’orario 7-15. Per disincentivare l’uso delle auto nel centro cittadino e agevolare il parcheggio in prossimità dei terminal, sono state potenziate le linee tramviarie 412 e 421, tra parcheggio BRIN, piazza Garibaldi, piazza Municipio con mezzi in partenza ogni 7 minuti.

con mezzi in partenza ogni 7 minuti. L’ Ascensore di Monte Echia è accessibile da Santa Lucia dal lunedì alla domenica, dalle ore 07:00 alle ore 22:00. Si prevede il prolungamento fino a mezzanotte che sarà comunicato nei prossimi giorni da ANM.

è accessibile da Santa Lucia dal lunedì alla domenica, dalle ore 07:00 alle ore 22:00. Si prevede il prolungamento fino a mezzanotte che sarà comunicato nei prossimi giorni da ANM. Il collegamento Porto-Stazione centrale-Aeroporto sarà garantito da 12 Alibus che, in caso di necessità, saliranno a 13. Su treni, funicolari e Alibus sarà possibile usare TAP&GO con pagamento con carta di credito o bancomat senza fare alcun biglietto.

Per quanto riguarda i Taxi resta in vigore fino a metà giugno, in via sperimentale, la nuova disciplina dei turni per garantire il servizio nel weekend nelle fasce pomeridiane e serali anche nei periodi di maggiore affluenza.

Servizi igienici, igiene urbana e decoro

I servizi igienici pubblici saranno così dislocati: 8 bagni fissi in piazza Trieste e Trento e 5 bagni chimici mobili (uno in via Riviera di Chiaia, 2 in via Mezzocannone, 2 in via Cesare Battisti 40, angolo di via Fabio Filzi).

Da venerdì 18 aprile a domenica 5 maggio sono previsti servizi straordinari di igiene urbana tra svuotamento cestini e riassetto attrezzature stradali, spazzamento meccanizzato e manuale, diserbo stradale, raccolta cartoni, lavaggio stradale, lavaggio campane e cestini gettacarte.

Sicurezza

La Polizia locale garantirà un maggior presidio del territorio intensificando le attività di contrasto all’abusivismo commerciale su via Toledo, sul lungomare e nel centro storico oltre ad effettuare i controlli contro la movida selvaggia insieme ad altre forze di polizia.

Anche durante il periodo festivo, proseguiranno i controlli già messi in campo nei fine settimana precedenti contro l’abusivismo in strada (ambulantato e parcheggio). In particolare, si proseguirà alle verifiche sui taxi presso porto, aeroporto e piazza Garibaldi.

Chiusure e aperture nei giorni festivi

Castel Nuovo e il suo Museo Civico saranno visitabili nei regolari orari di apertura, festivi esclusi. Castel dell’Ovo, PAN e Casina Pompeiana saranno chiusi per lavori. Il Complesso di San Domenico Maggiore osserverà il regolare orario di apertura, rimanendo chiuso domenica e festivi. San Severo al Pendino sarà chiusa nei giorni festivi e le domeniche.

Il complesso dell’Annunziata sarà aperto anche nei festivi, comprese le domeniche. La Chiesa di Santa Croce e Purgatorio al Mercato segue orario regolare, quindi resta aperta dal martedì alla domenica, festivi inclusi, dalle 10:00 alle 18:00. Sarà quindi aperta a Pasqua e chiusa a Pasquetta.