Spettacolo napoletano, riapre Via Krupp: la strada sul mare, tra le più belle del mondo

Domani, 12 aprile 2025, l’iconica Via Krupp, sull’isola di Capri, riapre al pubblico passaggio dopo la chiusura resa necessaria per l’avvio dei lavori in messa in sicurezza: la spettacolare stradina a picco sul mare, tra le più belle del mondo, torna a riaccogliere cittadini, visitatori e turisti regalando scenari mozzafiato.

Riapre Via Krupp: la magnifica strada di Capri che incanta tutti

“La Società Gheller ha comunicato che da domani, sabato 12 aprile, dalle ore 12:00, via Krupp riaprirà al pubblico passaggio. Fino al 30 giugno la strada sarà aperta dalle ore 7:00 alle 22:00“ – si legge nella nota diffusa dalla Città di Capri.

La celebre strada era stata chiusa lo scorso novembre per i consueti lavori di mitigazione e manutenzione, realizzati periodicamente per garantire la sicurezza pubblica. Anche quest’anno la riapertura è stata fissata in vista del periodo estivo, giusto in tempo per i prossimi ponti primaverili, da Pasqua alla Festa della Liberazione, passando per il primo maggio.

La strada potrebbe essere eccezionalmente chiusa soltanto in presenza di particolari condizioni che lo richiedano. Spesso, infatti, viene impedito l’accesso in caso di condizioni meteorologiche instabili che potrebbero causare non pochi disagi alla cittadinanza.

Via Krupp è un vero e proprio sentiero naturale scolpito nella roccia, che si snoda tra pini e macchia mediterranea, regalando viste mozzafiato sul mare cristallino dell’isola azzurra partenopea. Si tratta di uno degli itinerari più visitati al mondo, una vera e propria opera d’arte da custodire e promuovere.

La realizzazione della celebre via si deve al magnate tedesco Alfred Friedrich Krupp, sbarcato a Capri nel 1890 per dedicarsi alla sua grande passione per la biologia marina. Inaugurato nel 1902 il suggestivo sentiero si attesta da sempre tra le mete preferite dai visitatori di tutto il mondo ma, nel corso della sua storia, è stato più volte chiuso per pericolo frane e smottamenti. L’ultima interruzione alla circolazione risale al 2014, a seguito della caduta di alcuni massi. Ora cittadini e turisti potranno percorrerla in totale sicurezza grazie agli importanti interventi di recupero portati a termine.