Tragedia in Campania, va in ospedale con il vomito: bimba di 18 mesi muore poco dopo

Tragedia a Santa Maria a Vico, nel Casertano, che piange la piccola Sharon, la bambina morta a soli 18 mesi a seguito di un malore che le avrebbe causato un arresto cardiaco.

Santa Maria a Vico, morta una bambina di 18 mesi

Il cuore di Sharon ha smesso di battere la scorsa domenica all’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano. Due giorni prima era giunta, in compagnia dei suoi genitori, al pronto soccorso del nosocomio accusando vomito e malessere generale.

Stando a quanto riportato da Il Mattino, la situazione, che inizialmente non faceva presagire alcun esito tragico, sarebbe precipitata nella mattinata di domenica quando la piccola avrebbe iniziato a mostrare gravi difficoltà respiratorie. In pochi minuti, mentre i medici tentavano di rianimarla e i sanitari organizzavano il trasferimento della paziente all’ospedale Monaldi di Napoli, la bambina è deceduta.

Nelle prossime ore la salma sarà sottoposta all’esame autoptico per chiarire le cause del decesso. Intanto i genitori, affranti dal dolore, hanno sporto denuncia al posto di polizia presente in ospedale sostenendo che fino al giorno prima del ricovero la figlia stava bene e non presentava nessuna particolare patologia.

“Non ci sono parole per quanto accaduto. Conosco personalmente lo zio della bambina che ho subito contattato per capire cosa fosse realmente accaduto a Sharon. Gli sono vicino e sono a disposizione dei genitori e dei parenti. Notizie come queste intristiscono. Per un genitore, e parlo da padre, la morte di un figlio è inaccettabile“ – ha commentato il sindaco di Santa Maria a Vico, Andrea Pirozzi.