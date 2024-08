La Rai assume operai a Napoli, basta la licenza media: requisiti e come candidarsi

Lavoro – La Rai assume operai a Napoli da inserire in azienda in qualità di specializzati alla produzione: tra i requisiti richiesti la licenza media ed è possibile candidarsi direttamente online.

Lavoro, la Rai assume a Napoli: requisiti e come candidarsi

La Rai promuove un’iniziativa di selezione per titoli e prove finalizzata a individuare 49 risorse da assumere con contratto di apprendistato professionalizzante, ai sensi dell’art. 10 del CCL Rai per Quadri, Impiegati e Operai con la mansione di specializzati della produzione.

Le selezioni sono aperte in diverse città d’Italia: a Napoli si ricercano 5 risorse mentre a Roma 22 e a Milano 18. A Torino, Pescara e Venezia i posti da ricoprire sono rispettivamente 2, 1 e 1. Nella domanda di partecipazione si dovrà indicare la sede per la quale si intente concorrere ma non è ammessa più di una candidatura.

La mansione di specializzato della produzione richiede l’installazione, l’esercizio e la manutenzione dei corpi illuminanti e dei relativi apparati tecnici per la generazione e diffusione dell’illuminazione nonché degli impianti e delle apparecchiature di ripresa e diffusione audio e video. Prevista anche la guida degli automezzi aziendali adibiti alla produzione.

La ricerca è riservata a candidate e candidati in possesso di: età compresa tra i 18 e i 29 anni e 364 giorni; diploma di scuola secondaria di primo grado; patente di guida automobilistica di categoria C o C1. Saranno considerati nel punteggio finale anche eventuali diplomi, attestati e qualifiche.

Per poter inviare la domanda di ammissione bisogna registrarsi al sito www.lavoraconnoi.rai.it e effettuare il login con le proprie credenziali per poi aderire all’iniziativa cliccando su “selezione specializzati della produzione 2024”. Basterà poi compilare il form online con i campi richiesti. C’è tempo fino alle ore 12:00 del 17 settembre 2024.

Il processo di selezione prevede una fase preselettiva in presenza o da remoto che consiste in un test a risposta multipla per verificare il livello di cultura generale del candidato oltre alle conoscenze specifiche richieste per il ruolo (impianti, elettricità, realizzazioni cablaggi e così via).

Si passa poi ad un colloquio-tecnico professionale e conoscitivo-motivazionale in presenza. Sarà infine stilata la graduatoria finale. Per ulteriori informazioni è possibile consultare l’avviso di selezione completo sul sito ufficiale della Rai.