VIDEO/ Campania devastata dal maltempo: le strade diventano fiumi di fango

Il maltempo, che si è abbattuto sulla Campania nella serata di ieri, ha provocato ingenti danni anche nell’Avellinese, in particolare tra Baiano, Sperone, Mugnano del Cardinale, Avella e Sirignano. Intanto si cercano ancora i dispersi del nubifragio avvenuto nelle stesse ore a Talanico, nel Casertano.

Maltempo in Campania, nubifragio a Baiano

Le previsioni meteo già lasciavano presagire l’arrivo di forti temporali, spingendo la Protezione Civile a diramare un avviso di allerta, di livello giallo, su tutto il territorio regionale. Mentre nel Napoletano la situazione è rimasta quasi stabile, con solo qualche folata di vento fresco, nel Casertano e nell’Avellinese si sono verificate vere e proprie bombe d’acqua con colate di fango che hanno invaso le strade, travolgendo auto e persone.

Nel quartiere Talanico, a San Felice a Cancello, proseguono le ricerche dei due dispersi: si tratta di una mamma e un figlio, una donna di 74 anni e un uomo di 42. Stando ai primi accertamenti, si trovavano nel terreno di loro proprietà per raccogliere le nocciole quando, accorgendosi della frana, avrebbero cercato di scappare a bordo di un apecar. Il veicolo è stato ritrovato sommerso dal fango mentre delle vittime non c’è ancora traccia.

Situazione analoga a Baiano dove acqua e fango hanno invaso le strade, rendendole impraticabili e intrappolando i veicoli impossibilitati a circolare. Decine di veicoli sono stati trascinati via dal violento fiume che ha iniziato a scorrere tra le vie del centro, costringendo i cittadini a rimanere chiusi in casa.

“Il sindaco di Grottaminarda esprime dispiacere e vicinanza nei confronti delle popolazioni del Mandamento Baianese per i fenomeni meteorologici aversi che hanno colpito in modo violento quell’area” – si legge nella nota diffusa dal Comune di Grottaminarda.

“Come sindaco, come consigliere provinciale e come amico, esprimo la mia piena e sincera solidarietà e vicinanza ai miei colleghi sindaci di Baiano, Sperone, Mugnano del Cardinale e a tutti i cittadini colpiti dal forte nubifragio, sommersi da acqua, fango e detriti. Per qualsiasi aiuto possibile resto a disposizione. Sono momenti difficili in cui bisogna dare sostegno morale e collaborazione concreta” – ha dichiarato il sindaco Marcantonio Spera.