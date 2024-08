Maltempo in Campania, 2 persone disperse nel violento nubifragio: sono mamma e figlio

A seguito dell’avviso di allerta meteo diramato dalla Protezione Civile, un forte maltempo si è abbattuto su diverse zone della Campania, dal Casertano all’Avellinese, causando danni e disagi alla cittadinanza: due persone risultano disperse nel quartiere Talanico, a San Felice a Cancello, travolte probabilmente dalla colata di fango causata dal nubifragio.

Maltempo in Campania, nubifragio a Talanico: 2 dispersi

Diverse squadre del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Caserta sono impegnate da ieri nelle operazioni di soccorso verso la popolazione residente nel Comune di San Felice a Cancello, colpita da un improvviso nubifragio che ha generato una colata di fango e pietre dalla vicina montagna, colpendo soprattutto il quartiere di Talanico.

In zona è stato istituito un posto avanzato di Comando con cinque squadre al lavoro, coordinate dal comandante Paolo Massimi, in costante contatto con la Prefettura ed il prefetto dott. Castaldo: due provenienti dalla sede centrale del Comando, una dal distaccamento di Aversa, una dal distaccamento di Marcianise e una dal distaccamento di Piedimonte Matese.

Il nubifragio ha provocato ingenti danni anche nelle zone circostanti. Due sono le persone che risultano disperse nella colata di fango: si tratta di mamma e figlio, una donna di 74 anni e un uomo di 42. Al momento è stato ritrovato soltanto il veicolo, un apecar ricoperto dal fango, su cui viaggiavano ma di loro non c’è nessuna traccia.

Nelle operazioni di soccorso sono impegnati anche il nucleo G.O.S, specializzato nei mezzi movimento terra, il nucleo S.A.P.R (Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto), il nucleo S.A.F (Speleo Alpino Fluviale) ed il nucleo T.A.S (Topografia Applicata al Soccorso) specializzato nelle ricerche di persone disperse.

Stando ai primi accertamenti dei carabinieri, come rende noto l’Ansa, la donna e il figlio si trovavano in un terreno di loro proprietà per raccogliere le nocciole. Quando si sarebbero accorti della frana avrebbero tentato di fuggire a bordo dell’apecar, poi inghiottito dal fango.