Mamma e figlio dispersi nel nubifragio, l’altro fratello era con loro: “Ora rimarrò solo”

C’era anche Raffaele Guadagnino nella campagna di Talanico, a San Felice a Cancello (Caserta), insieme alla mamma, Agnese Minieri, e il fratello, Giuseppe Guadagnino, attualmente entrambi dispersi: l’uomo li avrebbe cercati per tutta la notte, senza però riuscire a trovarli.

Nubifragio a Talanico, il racconto del familiare dei dispersi

La donna, 82enne, insieme ai due figli si trovava nel terreno di famiglia per raccogliere le noci. Essendosi accorti del violento maltempo, i tre si sarebbero diretti verso i loro apecar per raggiungere al più presto la loro abitazione. Su un veicolo c’era Raffaele, sull’altro Agnese e Giuseppe: quest’ultimo, però, è stato ritrovato dai soccorsi, quasi totalmente distrutto, senza alcuna traccia di madre e figlio che si trovavano a bordo.

Raffaele, invece, è riuscito a salvarsi ma non riesce a spiegarsi come la madre e il fratello, che erano dietro di lui a bordo del mezzo, siano stati inghiottiti dal fango. Ai microfoni di Rai News, sconvolto da quanto accaduto, ha raccontato: “Quando ha iniziato a piovere è stato tremendo, venivano giù enormi chicchi di grandine e tantissima pioggia”.

“Io sono salito sul mio apecar, mio fratello e mia madre sono partiti con il loro mezzo dopo di me, ma non ce l’hanno fatta. Li ho cercati tutta la notte, anche con i droni dei vigili del fuoco ma purtroppo non li abbiamo trovati. Ora rischio di rimanere solo” – conclude Raffaele raccontando di un’altra tragica perdita che la sua famiglia ha dovuto affrontare anni prima, quella della morte del fratello deceduto a seguito di una scarica elettrica mentre lavorava come muratore.