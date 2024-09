Nubifragio, 5 giorni di ricerche ma di Agnese e Giuseppe non c’è traccia: cosa sappiamo

Proseguono le ricerche dei dispersi di San Felice a Cancello, Agnese Milanese e Giuseppe Guadagnino, mamma e figlio travolti dalla colata di fango che, lo scorso 27 agosto, ha colpito il quartiere di Talanico, nel Casertano. Al momento, dopo oltre 5 giorni dalla scomparsa, non si hanno tracce delle due vittime del violento nubifragio.

Nubifragio, ancora dispersi a San Felice a Cancello

Nella giornata di ieri le operazioni di ricerca da parte dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Caserta si sono svolte continuando a cercare nella prima vasca di accumulo (con i mezzi movimento terra) e nell’ultima denominata “Ex Cava Giglio”, dove è stato effettuato un tentativo con una imbarcazione in metallo ed idrogetto.

Purtroppo, però, anche questo tentativo di navigare il bacino all’interno della cava non è andato a buon fine: nessun elemento significativo riconducibile ad Agnese e Giuseppe è stato riscontrato. Nel pomeriggio il nucleo sommozzatori e Fluviale ha nuovamente calato un gommone per cercare all’interno della Ex Cava Giglio.

L’unico ritrovamento riuscito risulta essere, dunque, soltanto l’apecar appartenente ai due, emerso a ricerche appena partite, quasi completamente distrutto. Di Agnese e Giuseppe, invece, non si ha alcuna notizia ma la speranza di ritrovarli vivi, ormai, inizia a scemare.

“Noi siamo seriamente preoccupati, non vogliamo che si spengano i riflettori sul dramma che i nostri compaesani stanno vivendo in questo momento perché il paese è a rischio idrogeologico. Noi vorremmo che questo appello arrivasse nelle sedi istituzionali di competenza” – è l’appello che il sindaco Nuzzo ha rivolto a Il Corriere del Mezzogiorno.

“Hanno fatto un bel lavoro di contenimento attraverso delle vasche ma se alla base manca la manutenzione significa che viene a cadere tutto e succede quello che è successo. Le colate vengono mantenute se la vasca di contenimento è vuota, se è piena come viene da monte va a finire giù nel paese mettendo a rischio l’incolumità degli abitanti”.