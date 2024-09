Napoli, a settembre tornano i 500 euro di spesa gratis: per chi e quando ritirare la Card

Con l’avvio del mese di settembre, sarà disponibile per i beneficiari la nuova social card Dedicata a Te, la carta elettronica del valore di 500 euro utilizzabile per l’acquisto di beni alimentari di prima necessità, abbonamenti ai mezzi di trasporto pubblico e carburanti: il Comune di Napoli ha diffuso una comunicazione per aggiornare la cittadinanza sulle modalità per ottenere la card.

Carta Dedicata a Te 500 euro: come ottenerla a Napoli

L’importo disponibile sulla carta ammonterà a 500 euro e il Comune di Napoli ne metterà a disposizione ben 32.697. Sarà possibile spendere il bonus per la spesa di beni alimentari di prima necessità (carne, pesce, latte, frutta, pasta, pane) ma anche per fare rifornimento di carburante e acquistare gli abbonamenti ai mezzi pubblici.

Sono escluse, invece, le bibite zuccherate, le marmellate, i prodotti per l’igiene e simili. Nei negozi aderenti (consultabili attraverso un apposito elenco) si potrà godere anche di eventuali sconti. La somma sarà caricata in un’unica tranche e per ottenerla non bisogna presentare alcun tipo di domanda: saranno l’Inps e il Comune di appartenenza ad individuare ed intercettare i beneficiari. Non sarà necessario, dunque, inviare e-mail di richiesta, telefonare o recarsi agli sportelli.

Gli elenchi dei nuclei assegnatari saranno disponibili e consultabili direttamente sul sito istituzionale del Comune di Napoli. Nei prossimi giorni, soltanto dopo il consolidamento dell’elenco definitivo, sarà pubblicato il link di collegamento al portale dedicato, attraverso il quale con il proprio SPID, in autonomia o mediante il supporto di CAF autorizzati, sarà possibile verificare se si ha diritto o meno al beneficio.

Il Comune di Napoli renderà note, sempre sul proprio sito istituzionale, non appena saranno disponibili, le modalità di ritiro delle comunicazioni di assegnazione della carta e il link di collegamento alla piattaforma informatica per prelevarle.

Le carte dovranno poi essere ritirate presso gli uffici postali abilitati previa prenotazione attraverso i canali messi a disposizione da Poste Italiane. Dopo la pubblicazione dell’elenco definitivo 2024 e la verifica di essere assegnatari:

I già beneficiari nel 2023 , se sono ancora in possesso della carta, non dovranno recarsi in ufficio postale in quanto la card sarà ricaricata in automatico. In caso di smarrimento si potrà richiedere la sostituzione in ufficio postale presentando allo sportello documento di identità, codice fiscale, denuncia presentata all’Autorità Giudiziaria o di Pubblica Sicurezza;

I nuovi beneficiari potranno ritirare la carta in qualsiasi ufficio postale solo presentando la comunicazione del Comune, recante il codice ID della carta assegnata.

Il primo acquisto, finalizzato all’attivazione della carta, dovrà essere effettuato entro e non oltre il 16 dicembre 2024. La quota presente sulla carta dovrà essere interamente utilizzata entro e non oltre il 28 febbraio 2025.