Esplode la bombola del gas in casa a Forcella, è morto un uomo: aveva 41 anni

C’è la prima vittima dell’esplosione avvenuta a Forcella lo scorso sabato, a causa di una bombola di gas: uno dei 3 feriti recuperati tra le macerie è morto questa notte all’ospedale Cardarelli di Napoli.

Esplosione Forcella per la bombola del gas: è morto un uomo

Sarebbe stato un arresto cardiaco a stroncare la vita dell’uomo, originario del Bangladesh, rimasto gravemente ustionato a seguito dello scoppio della bombola di gas. Era giunto in ospedale con traumi da schiacciamento toracico ed ustioni sul 30% del corpo, le sue condizioni sono apparse sin da subito molto gravi.

Si è spento nella notte, all’età di 41 anni, presso il reparto di rianimazione del Dea (Dipartimento per l’emergenza e accettazione) del Pronto Soccorso del Cardarelli. Le lesioni riportate durante l’incidente domestico si sarebbero rivelate troppo gravi.

Restano in Terapia Intensiva Grandi Ustionati intubati e sedati gli altri due connazionali del Bangladesh, nati nel 1964 e 1981, rispettivamente con ustioni sul 65% e 85% del corpo. Anche loro, come il compagno deceduto, versano in gravi condizioni.

Lo scoppio è avvenuto in un basso di vico San Nicola ai Caserti, disposto all’interno di un edificio di quattro piani, causando il crollo del solaio. All’interno dell’abitazione si trovavano i tre uomini, tutti estratti vivi dalle macerie e trasportati all’ospedale Cardarelli.

Al momento non sono state ancora chiarite le cause dell’incidente. Sul posto, oltre ai Vigili del Fuoco e ai sanitari del 118 che hanno provveduto a soccorrere le vittime, si sono precipitati anche gli agenti di Polizia di Stato, la Polizia Municipale e la Protezione Civile. L’edificio è stato immediatamente evacuato per consentire i rilievi del caso e la messa in sicurezza dei residenti.