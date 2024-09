Dedicata a Te, a Napoli tanti ne hanno diritto ma pochi riceveranno i 500 euro: chi rischia

A settembre torna nuovamente disponibile la social card Dedicata a Te, la carta elettronica del valore di 500 euro utilizzabile per la spesa e l’acquisto di beni di prima necessità che, tuttavia, non sarà distribuita a tutti i beneficiari a Napoli per mancanza di fondi. A farlo presente è l’assessore alle Politiche Sociali, Luca Trapanese.

Napoli, Carta Dedicata a Te 500 euro: mancano i fondi

“La Carta Dedicata a Te è rivolta a persone che hanno un reddito inferiore ai 15 mila euro. Per il Comune di Napoli gli aventi diritto son 62.400 ma le coperture economiche del Ministero sono solo per 32 mila persone. Quindi fondamentalmente restano fuori 30 mila persone” – ha spiegato l’assessore Trapanese.

“La card è una misura ministeriale, noi come amministratori comunali la subiamo, nel senso che non abbiamo noi dato i parametri per la selezione, non abbiamo noi selezionato l’elenco degli aventi diritto. Abbiamo un link che si può trovare sul sito del Comune di Napoli, si può accedere attraverso Spid o tramite il supporto del proprio CAF”.

“Attraverso questo link le persone interessate possono vedere se sono nell’elenco. Se sono superati dai nuovi arrivi e scendono sotto i 32 mila hanno diritto al bonus ma non ci sono fondi e quindi non lo avranno. Nn bisogna contattare gli uffici del Comune perché noi non possiamo fare nulla” – ha concluso.

Dedicata a Te: cosa comprare e come funziona

Sarà possibile spendere il bonus per la spesa di beni alimentari di prima necessità (carne, pesce, latte, frutta, pasta, pane) ma anche per fare rifornimento di carburante e acquistare gli abbonamenti ai mezzi pubblici. Sono escluse, invece, le bibite zuccherate, le marmellate, i prodotti per l’igiene e simili.

Nei negozi aderenti (consultabili attraverso un apposito elenco) si potrà godere anche di eventuali sconti. La somma sarà caricata in un’unica tranche e per ottenerla non bisogna presentare alcun tipo di domanda: saranno l’Inps e il Comune di appartenenza ad individuare ed intercettare i beneficiari.

Non sarà necessario, dunque, inviare e-mail di richiesta, telefonare o recarsi agli sportelli. Il primo acquisto, finalizzato all’attivazione della carta, dovrà essere effettuato entro e non oltre il 16 dicembre 2024. La quota presente sulla carta dovrà essere interamente utilizzata entro e non oltre il 28 febbraio 2025.