La pizza più buona del mondo non si mangia a Napoli: la classifica delle migliori pizzerie

Svelata la classifica di 50 Top Pizza World 2024, la guida più influente del settore che ogni anno premia le migliori pizzerie del mondo: stavolta a conquistare il primo posto non è Napoli né la Campania, bensì New York con Una Pizza Napoletana di Anthony Mangieri.

50 Top Pizza: le pizzerie migliori del mondo

Per 50 Top Pizza – la più importante e seguita guida di settore al mondo curata da Barbara Guerra, Luciano Pignataro e Albert Sapere – Una Pizza Napoletana di Anthony Mangieri, a New York, è la migliore pizzeria al mondo del 2024. Slittano, così, al secondo posto ex aequo la coppia Diego Vitagliano Pizzeria a Napoli e I Masanielli di Francesco Martucci a Caserta, entrambi primi per 50 Top Pizza Italia 2024.

A chiudere il podio, al terzo posto, The Pizza Bar on 38th a Tokyo, guidata da Daniele Cason. Al quarto e quinto posto si collocano rispettivamente Confine a Milano, di Francesco Capece e Mario Ventura, e Napoli on the Road a Londra, di Michele Pascarella.

A seguire: Tony’s Pizza Napoletana a San Francisco, di Tony Gemignani; I Tigli a San Bonifacio, di Simone Padoan; Sartoria Panatieri a Barcellona, di Rafa Panatieri e Jorge Sastre; 50 Kalò a Napoli, di Ciro Salvo. Conclude la Top 10 Seu Pizza Illuminati a Roma, di Pier Daniele Seu.

50 Top Pizza: la classifica