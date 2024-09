Irruzione Polare in arrivo tra temporali, venti freddi e grandine: quando tornerà il caldo

Con la nuova fase di maltempo che tenderà ad intensificarsi nelle prossime ore anche a Napoli e in Campania, stando alle previsioni meteo, è in arrivo una irruzione polare, alimentata da aria fredda, che causerà un brusco calo delle temperature.

Meteo Napoli e Campania, arriva l’irruzione polare

Secondo le stime de Il Meteo, le correnti fredde provenienti direttamente dalle rigide terre polari faranno scatenare abbondanti piogge e temporali su diverse zone del Paese, dando il via ad una prima fresca parentesi autunnale con addirittura il rischio nevicate sui rilievi.

Già da oggi, giovedì 12 settembre, è l’instabilità a farla da padrona con temporali al Nord che verso sera si sposteranno anche in Campania e in tutto il basso Tirreno. Non si escludono eventi estremi come locali nubifragi e grandinate che potrebbero accompagnare i fenomeni temporaleschi a causa della presenza di aria molto fredda.

Anche venerdì 13 settembre il clima si manterrà piuttosto fresco e temporalesco soprattutto al Centro-Sud. Di conseguenza anche le temperature subiranno un brusco calo. Una situazione che dovrebbe migliorare con l’avvicinarsi del weekend: sabato 14 e domenica 15 settembre, infatti, tornerà il sereno ma in un contesto climatico di certo non estivo.

A Napoli, nello specifico, è prevista pioggia nella giornata di venerdì 13 settembre. Dopo un sabato soleggiato, si andrà incontro poi ad una domenica abbastanza nuvolosa. Anche l’inizio della prossima settimana dovrebbe rivelarsi particolarmente turbato con temporali previsti almeno da martedì a giovedì.

Il quadro climatico, infatti, tenderebbe a mantenersi altalenante anche nelle prossime settimane. L’estate settembrina, prevista inizialmente entro la metà del mese, potrebbe slittare di qualche giorno. Fino al 15/20 settembre, infatti, si prevedono una serie di perturbazioni in serie che provocheranno maltempo e diffuse precipitazioni, bloccando l’ascesa dell’anticiclone.

Soltanto nell’ultima decade del mese potrebbe sopraggiungere una fase più stabile e calda. In particolare le prime proiezioni vedono il ritorno di un vasto anticiclone, con contributi si azzorriani sia africani, entro il 24/25 settembre, causando un progressivo aumento delle temperature con picchi di 28-30 gradi soprattutto al Sud e sulle isole. Vista la distanza temporale, tuttavia, si attendono ulteriori aggiornamenti.