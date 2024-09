Tragedia in Campania, schianto mortale tra auto e moto: Giuseppe perde la vita a 31 anni

Un altro tragico incidente stradale si è verificato in Campania, stavolta a Guardia Lombardi, in provincia di Avellino, lungo la statale 303: a perdere la vita è stato il giovane Giuseppe, da tutti chiamato Peppo Trentotto, morto a soli 31 anni.

Incidente a Guardia Lombardi: morto un ragazzo di 31 anni

Stando ad una prima ricostruzione, fornita da Il Mattino, il 31enne si trovava a bordo della sua moto quando sarebbe avvenuto lo schianto frontale contro un’automobile guidata da una donna di 47 anni. La vettura avrebbe invaso la corsia opposta scontrandosi con la moto.

Sul posto sono giunti i carabinieri della compagnia di Sant’Angelo dei Lombardi per i rilievi del caso, necessari per la ricostruzione dell’accaduto. Giuseppe è stato immediatamente trasferito presso l’ospedale di zona dove, purtroppo, poco dopo ne è stato dichiarato il decesso. Lievemente ferita anche la donna, trasportata presso il nosocomio di Ariano Arpino.

Un’altra giovane vita spezzata drammaticamente che ha letteralmente sconvolto la comunità irpina. In tanti conoscevano Giuseppe e hanno voluto ricordarlo postando messaggi d’affetto e foto sui social, mostrando vicinanza alla sua famiglia.

“Un ragazzo dal cuore grande, sempre sorridente, fantasioso. Sono queste le prime parole che mi vengono in mente pensando a te ed è così che ti ricorderò per sempre Peppo. Che la strada ti sia lieve e che il vento sia dietro di te. Che la luce del sole riscaldi il tuo viso e la pioggia ti bagni dolcemente. Continua a vivere, continua a correre” – si legge in una delle dediche diffuse via social.

“Non ci sono parole. Ti ricorderò sempre per quel ragazzo buono, gentile e con la voglia di scherzare, perché quella non ti mancava mai. Riposa in pace 38″ – è il messaggio affidato a Facebook da un’altra amica della giovane vittima.

Soltanto pochi giorni fa un altro giovane della provincia di Avellino è deceduto a seguito delle lesioni riportate nel corso di un incidente avvenuto sulla A30: si tratta di Nicola Cucciniello, di Solofra, morto a 29 anni.