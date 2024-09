Scooter selvaggi con a bordo più di due persone senza casco. Ormai, oltre ad essere una realtà da tempo consolidata, rappresenta una vera icona dei vicoli Napoli tanto che anche sullo street-view di Google Maps è possibile, anzi facile, imbattersi in un’immagine che racconta tale situazione.

FOTO/ Napoli, in quattro senza casco sullo scooter: anche Google Maps immortala il degrado

In un fotogramma che un utente ha segnalato al deputato dell’alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli, si vede in sella ad uno scooter un’intera famiglia, quattro persone tutte, o quasi, prive di casco obbligatorio. A manovrare il veicolo è il padre che però tiene sulle gambe una bambina. Dietro di lui un’altra bambina che lo separa dalla madre, seduta all’estremità della sella, usata in questo caso come un divano familiare, e che ha in testa un caso solo appoggiato senza che sia stato correttamente allacciato.

“Dicevamo che tale fenomeno, oltre ad essere pericoloso, è degradante per l’immagine stessa della città, già gravosamente colpita da mille e una problematiche e da tanti luoghi comuni, ed ecco che arriva un’ulteriore conferma” – commenta Borrelli- “Non so poi con quale coraggio, non nel senso positivo del termine, certi adulti (solo per età anagrafica e non per status mentale) possano scorrazzare in giro i loro figli, dei minori, dei bambini in condizioni tali da esporli a gravi pericoli. Una stretta per contrastare questo malcostume è assolutamente necessaria. In certi casi oltre alla sanzione, al sequestro del veicolo, dovrebbero intervenire d’ufficio i Servizi Sociali”.