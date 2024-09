Tragico incidente nel Napoletano: è morto un ragazzo di 17 anni, l’amico rischia la vita

Un altro grave incidente si è verificato in provincia di Napoli, stavolta a Frattamaggiore, dove un ragazzo è morto a soli 17 anni. L’amico, di 16 anni, è rimasto gravemente ferito e attualmente sta lottando tra la vita e la morte nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale del posto.

Incidente a Frattamaggiore: è morto un ragazzo di 17 anni

Stando a quanto rende noto Il Mattino, schianto sarebbe avvenuto intorno alle 2:30 della notte appena trascorsa, in via Roma a Frattamaggiore, tra una Jeep guidata da un 20enne e uno scooter con in sella un 17enne e un 16enne.

Non è stata ancora chiarita la dinamica del tragico impatto ma sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Caivano per i rilievi del caso, necessari per fornire un’esatta ricostruzione della vicenda ed individuare gli eventuali responsabili.

Ad avere la peggio il 17enne alla guida dello scooter, trasferito d’urgenza, in codice rosso, presso l’ospedale di Frattamaggiore dove, purtroppo, poco dopo è deceduto. In gravi condizioni anche l’amico 16enne, ricoverato in terapia intensiva in pericolo di vita.

Una tragedia che segue di poco quella che, nella mattinata di ieri, ha sconvolto l’intera comunità partenopea: il crollo della palazzina a Saviano, causato probabilmente da una fuga di gas, che ha stroncato la vita di due bambini, fratellino e sorellina rispettivamente di 4 e 6 anni, della loro mamma e della nonna che abitava al piano di sopra.

Proprio lì, all’interno della casa dell’anziana, pare si sia verificata la perdita di gas che avrebbe fatto esplodere lo stabile, dunque sia l’abitazione dell’anziana che quella della famiglia composta da mamma, papà e tre bambini. Sono sopravvissuti allo schianto, preceduto da un fortissimo boato, soltanto il papà e l’altro figlio più piccolo, di soli 2 anni. L’uomo risulta in gravi condizioni mentre il bimbo non è in pericolo di vita.