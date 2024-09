Apre un nuovo McDonald’s in Campania, festa aperta a tutti: 60 nuovi posti di lavoro

McDonald’s, la celebre catena americana di fast food, apre un nuovo punto vendita in Campania, stavolta a Carinaro (in provincia di Caserta) portando a 60 il numero di nuove assunzioni con offerte di lavoro attive anche in altre sedi. Lo store aprirà per la prima volta i battenti domani, giovedì 26 settembre, in via San Salvatore.

Nuovo McDonald’s apre a Carinaro: assunzioni e offerte di lavoro

Si tratta del decimo McDonald’s nella provincia di Caserta che sarà inaugurato con una festa aperta a tutti a partire dalle 17, con momenti di intrattenimento, dj set e animazione. Il nuovo store conta 219 posti a sedere, tra interno ed esterno, ed è dotato di kiosk digitali che permettono ai clienti di ordinare in totale autonomia, personalizzando alcune ricette e modificando alcuni ingredienti.

Presente anche il McCafé per una perfetta colazione in stile americano o una pausa caffè veloce tra bevande calde, fresche spremute e gustosi prodotti da forno. All’interno della sala è stato allestito un apposito spazio per i bambini mentre all’esterno del locale sorge un’area giochi a loro dedicata. Attivo anche il servizio che permette ai più piccoli di celebrare il proprio compleanno all’interno del ristorante. Il ristorante dispone di una doppia corsia McDrive grazie al quale è possibile ordinare, pagare e ricevere il proprio ordine direttamente dalla propria auto.

Il nuovo McDonald’s sarà aperto da lunedì a giovedì dalle 7:00 alle 00:30, da venerdì a domenica dalle 7:00 alle 2:00; la doppia corsia Drive sarà disponibile da lunedì a mercoledì dalle 7:00 alle 5:00 e da giovedì a domenica h24. Nel locale sarà anche attivo il servizio Delivery.

Dopo le 60 assunzioni finalizzate per lo store di Carinaro, McDonald’s è alla ricerca di addetti alla ristorazione presso i ristoranti di Benevento e Mercogliano (in provincia di Avellino). Per candidarsi basta collegarsi alla sezione Lavora con Noi del sito ufficiale e selezionare la mansione di proprio interesse. Bisognerà poi completare i campi richiesti con campi anagrafici, esperienze professionali ed altre informazioni.