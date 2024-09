Invade improvvisamente la corsia del bus e muore a 27 anni, EAV: “L’autista è scosso”

Si è verificato nel pomeriggio di ieri a Ischia il tragico incidente che ha causato il decesso di Maurizio Di Massa, il ragazzo morto a soli 27 anni mentre si trovava alla guida del suo furgone, dopo essersi scontrato contro un bus. A seguito della vicenda, il presidente dell’EAV Umberto de Gregorio ha fornito un chiarimento sull’accaduto.

Ischia, Maurizio si schianta contro il bus: morto a 27 anni

“Un brutto incidente oggi ad Ischia ha causato la morte di un giovane di soli 27 anni che, a quanto pare, secondo una prima ricostruzione, ha invaso improvvisamente e senza motivo la corsia del bus. Condoglianze alla famiglia del ragazzo. Purtroppo c’è anche qualche ferito, per fortuna sembra non grave, tra i passeggeri del bus” – ha spiegato il presidente dell’EAV.

“Ho sentito l’autista del bus, Ciro, per far sentire la vicinanza dell’azienda in un momento emotivamente certamente non facile. Ciro è scosso e turbato, si è trovato il furgoncino addosso e non ha potuto fare nulla per evitare lo scontro. Forza Ciro, un abbraccio” – ha concluso.

Lo schianto è avvenuto in via Michele Mazzella, nella zona dei Pilastri. Maurizio era alla guida di un furgoncino che trasportava frutta e verdura, lavoro che svolgeva quotidianamente senza problemi. Avrebbe poi improvvisamente invaso la corsia dove, dalla direzione opposta, proveniva un autobus di linea EAV.

Il giovane è stato prima trasportato d’urgenza presso l’ospedale Rizzoli di Lacco Ameno, dove è stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico, per poi essere trasferito presso l’ospedale Cardarelli di Napoli dove poco dopo ne è stato dichiarato il decesso.

Una notizia che ha sconvolto l’intera comunità ischitana e napoletana, colpita da un altro tragico e prematuro lutto. Maurizio era molto conosciuto sull’isola e benvoluto da tutti. Il suo potrebbe essere stato un gesto estremo ma sulle dinamiche dell’incidente sarà compito della magistratura fare chiarezza.