Tragedia in Campania, bambina di 2 mesi muore soffocata: forse per un rigurgito

Tragedia a Lioni, un paese in provincia di Avellino, dove una bambina di soli 2 mesi è morta soffocata. Non sono state ancora confermate le cause del decesso ma a stroncare la vita della piccola potrebbe essere stato un rigurgito.

Bambina di 2 mesi morta soffocata: tragedia a Avellino

Stando a quanto rende noto l’Ansa, la bambina si trovava all’interno della sua abitazione con la giovane madre, agli arresti domiciliari per droga, e il compagno della donna. Improvvisamente la situazione sarebbe degenerata quando la piccola, probabilmente a causa di un rigurgito, ha iniziato a soffocare.

La mamma e il compagno avrebbero allertato immediatamente i sanitari del 118 che, purtroppo, giunti sul posto non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della bambina. Per lei non c’era già più niente da fare. A Lioni, presso l’appartamento della coppia, è giunto anche il medico legale.

Intanto sono state avviate le indagini per chiarire la dinamica del decesso. I carabinieri hanno aperto un fascicolo che ben presto invieranno in Procura ad Avellino. Probabilmente sarà effettuata anche l’autopsia sul corpicino della vittima così da accertare le reali cause della morte.

Una notizia che ha sconvolto l’intera comunità avellinese e campana che si stringe al dolore della famiglia per la perdita tanto assurda quanto prematura di una bimba che si stava appena affacciando alla vita.