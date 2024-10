Sono appena terminati i funerali di Ciro Perna, il ragazzo di Torre del Greco morto a soli 16 anni, dopo essere precipitato dalla finestra della scuola. Un momento di dolore per l’intera cittadinanza torrese che si è stretta intorno ai familiari del ragazzo in questa triste giornata d’addio, scandita da un cielo grigio e nuvoloso.

A Torre del Greco i funerali di Ciro Perna, morto a 16 anni

In molti hanno atteso l’arrivo del feretro dinanzi alla Basilica di Santa Croce, dove si è tenuta la cerimonia funebre. Una chiesa gremita ha accolto l’ingresso della bara bianca, adornata di fiori. Oltre ai parenti del 16enne hanno preso parte ai funerali moltissimi ragazzi, amici e compagni di scuola, le loro famiglie, cittadini che nemmeno conoscevano Ciro ma che non hanno potuto fare altro che provare un sentimento di dolore per la perdita di un “figlio” della loro terra.

Presente anche il sindaco di Torre del Greco, Luigi Mennella, e altre cariche istituzionali, torresi e non solo. Al termine della Santa Messa la folla si è riunita all’esterno della Basilica, accompagnando poi l’uscita della bara con il lancio dei palloncini bianchi e azzurri, tra applausi e lacrime.

E’ così che l’intera comunità torrese ha voluto dire addio al piccolo Ciro che ha perso la vita tragicamente dopo la fatale caduta dall’aula dell’istituto Pantaleo. Una vicenda che la cittadinanza ha seguito con il fiato sospeso e con la speranza che tutto potesse risolversi al meglio ma, purtroppo, dopo due giorni di agonia il cuore del 16enne ha smesso di battere.

Al di là delle motivazioni di quello che per gli inquirenti, fin dall’inizio delle indagini, è stato catalogato un gesto estremo, oggi è il giorno del dolore, del silenzio e del rispetto per una famiglia che sta provando il dolore più grande di tutti.