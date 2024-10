Chiaia è tra le 6 stazioni più belle del mondo: la meraviglia napoletana incanta tutti

Un altro grande riconoscimento per la città di Napoli arriva dal Prix Versailles, il premio mondiale di architettura e design che ha inserito la stazione di Chiaia tra le sei più belle al mondo del 2024.

Napoli incanta: la stazione di Chiaia è tra le 6 più belle al mondo

La stazione Chiaia della Linea 6 della Metropolitana di Napoli, progettata dall’architetto partenopeo Uberto Siola, si sviluppa su tre livelli: il primo con l’ingresso principale su piazza Santa Maria degli Angeli, il secondo con l’ingresso su via Chiaia e il terzo con il piano banchina.

Inaugurata lo scorso 6 luglio è inserita in un vero e proprio percorso d’arte che comprende gli altri scali delle line metro cittadine. Come ha spiegato l’architetto Uberto Siola: “L’idea del progetto è quella di utilizzare la luce per un edificio sostanzialmente ipogeo”.

Non solo rappresenta un importante sbocco per gli spostamenti di cittadini e visitatori ma è anche un capolavoro di architettura. Non è un caso che molti turisti giunti in città si fermano al suo interno sorpresi per scattare qualche foto prima di andare via.

Ad oggi, la stazione, è stata riconosciuta come una delle più belle al mondo dal Prix Versailles, il premio mondiale di architettura e design che viene assegnato annualmente presso la sede dell’Unesco a Parigi. Chiaia entra a far parte, così, della World’s Most Beautiful Passenger Stations List di quest’anno.

Sono sei le tipologie di opere per cui viene assegnato il premio: aeroporti, campus universitari, impianti sportivi, musei, empori, hotel, ristoranti e, appunto, stazioni passeggeri. La stazione partenopea, dunque, diventa uno degli esempi d’eccellenza nell’ambito architettonico a livello internazionale.