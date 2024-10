“Bentornati Biagio e Domenico”: ritrovati i fratelli di 16 e 14 anni scomparsi da Casoria

Sono stati ritrovati Biagio e Domenico Santoriello, i fratelli di 16 e 14 anni scomparsi da Casoria lo scorso 18 settembre. Ad annunciare la lieta notizia è stato il sindaco Raffaele Bene.

L’appello per ritrovare i ragazzi, oltre che sui social, era stato diffuso anche dalla trasmissione Chi L’ha Visto. I fratelli, che si trovavano in una comunità del posto, quel giorno dovevano essere trasferiti a Villaricca, in una nuova comunità.

La mattina erano andati regolarmente a scuola, avevano fatto rientro nella comunità ma nel pomeriggio, poco prima dell’arrivo della responsabile che avrebbe dovuto accompagnarli a Villaricca, a seguito di un dissidio, Biagio e Domenico sarebbero andati via. Erano circa le 16:30 quando i due ragazzi hanno lasciato la struttura e l’ultimo a vederli quel pomeriggio era stato un pasticciere della zona.

Poche ore fa la notizia che l’intera comunità stava attendendo: Biagio e Domenico sono stati ritrovati ed entrambi stanno bene. A comunicarlo alla cittadinanza è stato il sindaco di Casoria, Raffaele Bene: “La notizia del ritorno a casa di Biagio e Domenico, i due fratelli scomparsi da Casoria, ci riempie il cuore di gioia e ci dà la misura del grande lavoro fatto dalle forze dell’ordine e dai nostri servizi sociali che hanno operato incessantemente per questo lieto fine. Ogni momento felice è frutto di sacrifici. Bentornati Biagio e Domenico”.

Un lieto momento per la comunità di Casoria che proprio pochi giorni fa è stata colpita da una grave tragedia: la morte di Martina Guasco, una ragazza di soli 19 anni che ha perso la vita a seguito di grave incidente. La giovane si trovava a bordo della sua auto in via Cupa dell’Arco, a Napoli, quando si sarebbe scontrata con un’altra autovettura. Pochi minuti prima si era sentita al telefono con la madre per tranquillizzarla e avvisarla del suo rientro a casa.