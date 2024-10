Disavventura per Politano, rubata l’auto mentre cenava al ristorante: la ricostruzione

Disavventura per Matteo Politano. L’attaccante del Calcio Napoli, a cena ieri sera in un ristorante di Posillipo, ha subito il furto dell’auto, una Smart, mentre si trovava all’interno della struttura.

SSC Napoli, rubata la Smart a Matteo Politano: stava cenando in un ristorante a Posillipo

All’uscita il calciatore non ha trovato la vettura, e si è recato nel vicino commissariato per sporgere denuncia. La notizia è stata riportata in esclusiva da CalcioNapoli24. Questo il racconto del direttore Salvio Passante:

“Stanotte, dopo l’episodio di Neres e Juan Jesus, c’è un altro spiacevole episodio da registrare. Hanno rubato l’auto di Politano, era una Smart e il calciatore era all’interno di un ristorante a Posillipo, ma all’uscita non ha trovato l’auto. Il calciatore ha già sporto denuncia.

Va purtroppo registrato questo altro episodio negativo di cronaca. Io a questo punto credo che ci sia un filo conduttore fra questi tre episodi, perché sono stati presi di mira tre diversi calciatori azzurri in così breve tempo. Questo potrebbe essere un avvertimento all’ambiente Napoli che non ha mai avuto in 20 anni di De Laurentiis alcun tipo di contatto con nessuno della criminalità locale, che siano giocatori o dirigenti”.