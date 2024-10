Seafood Sixtynine apre a Napoli. Nel quartiere Vomero, il prossimo 19 ottobre a partire dalle ore 19:00, verrà inaugurato il primo locale della città dedicato alla Norvegia dove si potranno acquistare prodotti ittici provenienti dal paese scandinavo, ma anche gustare specialità a base di pesce e prodotti di pasticceria.

A Napoli il primo locale dedicato alla Norvegia: Seafood Sixtynine

Gli indizi, ancora una volta, è possibile trovarli sui social, ma molto è lasciato alla sorpresa ed all’esperienza diretta. Seafood Sixtynine accoglierà in sé una boutique di prodotti ittici norvegesi, un Seafood bar ed una pasticceria di mare. Norway is coming to Naples, la Norvegia sta arrivando a Napoli: è questo lo slogan che dà un breve assaggio di quelle che potranno essere le sperimentazioni gastronomiche nate dall’incontro tra il mare delle isole Lofoten e quello del Golfo dominato dal Vesuvio.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Seafood Sixtynine (@seafood.sixtynine_vomero)

Fingerfood di mare, cocktail e show cooking per la serata inaugurale

Nella serata inaugurale si potranno assaggiare finger food di mare, drink ispirati ai panorami delle Lofoten preparati dal bartender di Seafood Sixtynine e prodotti ittici dal sapore unico. Ci sarà anche una chef stellata che proverà a sorprendere con uno show cooking dal vivo. L’appuntamento è in Via Gianlorenzo Bernini, 107.

Il pesce norvegese

Il pesce è sicuramente il prodotto più emblematico della gastronomia norvegese, con il salmone ad essere particolarmente rinomato. L’abbondanza di risorsa ittica rende la Norvegia uno dei massimi esportatori di pesce al mondo, oltre a influire in maniera determinante sulla dieta dei propri abitanti.

Il pesce proveniente dalla Norvegia è di grande qualità grazie all’habitat incontaminato in cui vive e viene pescato. Non solo mare, tuttavia: l’entroterra norvegese conta infatti centinaia di fiumi e laghi. Oltre al salmone, altri prodotti di punta sono il merluzzo artico ed il granchio reale, il re dei crostacei norvegesi.