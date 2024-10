Si accascia all’improvviso e perde sangue dalla bocca: Gabriele è morto a scuola a 10 anni

Si chiamava Gabriele il bambino di 10 anni morto nella mattinata di ieri a Quarto, in provincia di Napoli, mentre si trovava a scuola. Il dramma si è consumato tra le mura dell’istituto scolastico Borsellino, in via Crocillo, davanti agli occhi increduli di insegnanti e compagni di classe.

Bambino morto a scuola a Quarto: Gabriele aveva 10 anni

La tragedia si sarebbe verificata durante la ricreazione. Stando a quanto emerso dall’ultima ricostruzione, fornita da Il Corriere del Mezzogiorno, Gabriele avrebbe iniziato a mangiare una merendina che aveva portato con sé, mentre sorrideva e giocava con i suoi amici.

Improvvisamente il buio: il bambino si sarebbe accasciato al suolo e qualcuno lo avrebbe visto sanguinare dalla bocca. Una scena che ha scatenato il panico tra i presenti, spingendo gli insegnati ad allertare immediatamente i soccorsi.

Giunti sul posto, i sanitari del 118 hanno cercato di rianimare il bambino per circa 45 minuti ma, purtroppo, per lui non c’è stato nulla da fare. Nel frattempo si sono precipitati a scuola anche i genitori del piccolo e i carabinieri della tenenza di Quarto.

Il medico legale, da un primo esame effettuato, non avrebbe rilevato segni di soffocamento sul corpo del bambino andando così ad escludere l’ipotesi dell’asfissia. Sarà soltanto l’autopsia a chiarire le cause del decesso. Al momento l’unica cosa certa è che il bambino non avrebbe mostrato alcun segno di malessere prima di quell’attimo.

“Ci sono alcune notizie che ci lasciano così, senza parole, solo con un’amara tristezza nel cuore. La società Nuova Napoli Nord, il presidente e tutto il suo staff, porgono le loro condoglianze e la loro vicinanza ai familiari del piccolo Gabriele. Che la terra ti sia lieve tenero angelo” – si legge nella nota di cordoglio diffusa dalla società calcistica Nuova Napolinord.